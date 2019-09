Ospedale Ragusa | al cancello d' uscita del 118 manca il passo carrabile

Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 19 settembre 2019) Ald'dell'ambulanza del 118 ailed i Vigili urbani non possono far nulla. Denuncia del PD

rep_palermo : Ragusa, l'ospedale si trasforma in una galleria d'arte [news aggiornata alle 08:45] - in_sanitas : L'arte entra in Ospedale, collettiva di pittura al Giovanni Paolo II di Ragusa - - CorriereRagusa : Bloccate per un'ora in ascensore all'ospedale Maggiore 8 persone, tra cui un paziente in barella - Modica - Corrier… -