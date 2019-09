Gazzetta | Koulibaly è tornato ad essere il nostro idolo

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2019) Dalla notte di Torino a quella al San Paolo contro il Liverpool le prestazioni disino cambiate e tanto, scrive Maurizio Nicita sulladi oggi. Dal segnare l’autogol che ci ha condannati contro i nemici bianconeri, Kalidou è passato ieri a regale ai tifosi un muro solido contro gli attacchi di Salah & company. Manon ha mai perso l’affetto e il sostegno dei tifosi e lui stesso lo dice quando parla di Napoli come casa sua. Una amore che ha sentito dopo l’autogol e che lo ha stretto in una morsa dopo la vittoria contro il Liverpool Del resto a una persona così limpida e positiva come fai a non voler bene? Persino fra gli avversari è molto rispettato. Perché magari ti sradica il pallone dai piedi e ci mette tutta la sua potenza fisica, ma la cattiveria, in campo e fuori, non gli appartiene L'articoload...

