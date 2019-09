Pas e Concorso Straordinario | incontro Fioramonti-sindacati | cosa è emerso

Street Show Quattroruote - Bellezze del Passato in concorso : l'Isetta è la preferita dal pubblico : Tra le tante cose da vedere allo Street Show Quattroruote ci sono anche le auto depoca. E non auto banali. In mostra per la festa di corso Buenos Aires, a Milano, ci sono una ventina di gioielli del passato selezionati di Ruoteclassiche per il contest realizzato in collaborazione con Eni. Vetture speciali, che coprono un periodo molto ampio che va dagli anni 20 del secolo scorso fino agli anni 80. Le concorrenti sono divise in cinque categorie e ...

Salvaprecari - il 17 settembre incontro Miur-sindacati per Pas e concorso straordinario : Un comunicato stampa della FLC CGIL rende noto che il Miur ha convocato i principali sindacati del comparto scuola per discutere delle procedure di avvio dell’anno scolastico e per riprendere il cammino del decreto Salvaprecari. L’incontro, a quanto pare, è stato fermamente voluto dal neo ministro Lorenzo Fioramonti, in vista delle palesi criticità più volte annunciate dalle stesse sigle sindacali circa la carenza abnorme di personale scolastico ...

Venezia - "Wasp Network" di Assayas : non fosse in concorso - Passerebbe inosservato. - : Serena Nannelli La storia vera di cinque cubani, agenti infiltrati nella Miami degli Anni 90 tra i gruppi anti-Castristi. Ricostruzione asfittica, recitazione media e lungaggini minano il risultato Olivier Assayas (già regista di "Personal Shopper" e "Sils Maria") torna in concorso a Venezia 76 con il thriller "Wasp Network", tratto dal libro “Los últimos soldados de la guerra fría” (The Last Soldiers of the Cold War), dello ...

Pas e Concorso straordinario - Gazzetta 28 Agosto : non c’è il decreto : Lo scorso 6 Agosto al Consiglio dei Ministri era stata annunciata la pubblicazione del decreto Scuola per Pas e Concorso straordinario, approvato “salvo intese”, ma nella Gazzetta Ufficiale del 28 Agosto nessuna novità. Movimento 5 Stelle e Lega non hanno trovato una visione comune sul futuro dei precari e, complice la crisi di Governo, la pubblicazione non è avvenuta. Vediamo assieme tutte le informazioni in merito. Concorsi Scuola ...

Concorso scuola e Pas - rischi per la crisi di Governo : scontro sul Salva-precari : Nella serata di ieri, 8 agosto 2019, in seguito a dei lunghi colloqui tra il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Premier che ha dialogato anche con i leader della maggioranza, Matteo Salvini sembrerebbe intenzionato a concludere l'esperienza dell’esecutivo giallo-verde. Si parla già di crisi di Governo: il segretario leghista, infatti, avrebbe deciso di staccare la spina al Governo. Gli insegnanti precari, ma anche i ...

Pas e concorso straordinario : ok al decreto ma richiesta selezione più rigida dei docenti : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto contenente le misure sui nuovi concorsi scuola per i precari storici del mondo della scuola. Si sta parlando di quei docenti che non sono ancora riusciti ad immettersi in ruolo, ma che hanno almeno tre anni di servizio, svolti negli ultimi otto. Il Ministro Bussetti si è dichiarato soddisfatto, sui social network, per l'ok al decreto in quanto rappresenta un passo in avanti verso il ...

Pas e Concorso Straordinario docenti - bando il 28 Agosto in Gazzetta. Chi partecipa : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per i Concorsi. In ...

Scuola - Pas e concorso straordinario ultime notizie : cresce pericolosamente il pessimismo : Nei giorni scorsi, abbiamo riportato le dichiarazioni rilasciate dai principali esponenti sindacali in merito al preoccupante ritardo nella pubblicazione del decreto legge riguardante i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) e il concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio. Le ultime notizie, a questo riguardo, non inducono all’ottimismo. pessimismo sul DL PAS e concorso straordinario docenti con più di 36 mesi ...

Scuola - Pas e concorso docenti 36 mesi ultime notizie : tra il M5S c’è chi appoggia il decreto legge : La questione riguardante il decreto legge relativo al PAS e al concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio sta creando non poco caos anche sui social. Una nota ufficiale dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle è servita per rispondere al ministro dell’Istruzione, Bussetti, che rassicurava tutti in merito ai ‘preoccupanti ritardi’ del decreto legge. Nelle ultime ore, l’onorevole ...

Scuola - decreto legge Pas e concorso straordinario ultime notizie : ecco le obiezioni del M5S al ministro Bussetti : Il decreto legge per il PAS e il concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi al centro del dibattito politico: da una parte i sindacati esprimono la loro preoccupazione per il ritardo dell’ufficializzazione del provvedimento legislativo, dall’altra il ministro Bussetti rassicura i docenti, parlando di tempi brevi. In effetti, i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno espresso più di una perplessità sul ...

Scuola - Pas e concorso straordinario ultime notizie : Bussetti ‘Insegnanti - state tranquilli’ : Nelle ultime ore, vi abbiamo riportato la preoccupazione dei sindacati in merito al preoccupante ritardo del decreto legge relativo al PAS e al concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio. Si è parlato, soprattutto, di un presunto ostracismo evidenziato dal Movimento 5 Stelle. A questo proposito, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto per buttare acqua sul fuoco delle polemiche: in un post ...

Scuola - concorso straordinario e Pas ultime notizie : non piace al M5S? ‘Vogliamo vederci chiaro’ : Inizia ad emergere la preoccupazione in merito al decreto legge che dovrebbe sancire l’avvio per il PAS (Percorso Abilitante Speciale) e per il concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio. Ieri vi abbiamo riportato le parole della segretaria nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, con l’appello al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affinché vengano rispettati i termini dell’intesa ...

Scuola - Pas e concorso straordinario ultime notizie : problemi in vista? ‘Conte si faccia garante’ : Qualche problema con i PAS e il concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio? Potrebbe anche essere così, a giudicare dall’appello lanciato dal segretario nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi. Secondo le ultime indiscrezioni, il decreto legge è atteso per il Consiglio dei Ministri che si svolgerà venerdì 9 agosto ma non mancano i timori perché qualcosa possa andare storto. Da qui la preoccupazione della ...

Scuola - Pas e concorso docenti con 36 mesi di servizio ultime notizie : Fusacchia ‘Sarà finto concorso’ : La questione riguardante l’avvio dei PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) e del concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio continua a tenere banco anche sul fronte del dibattito politico. Nelle ultime ore, si è espresso il deputato Alessandro Fusacchia (+Europa – Centro Democratico). Secondo Fusacchia, il concorso predisposto dal Ministero dell’Istruzione e che prevede un test a risposta multipla e una ...