Camillo Pasquarelli racconta la valle delle ombre di chi è stato reso cieco

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La cecità come dramma collettivo, la morte come presenza quotidiana, l’ombra comedell’anima e condizione di vita. È questa la narrazione fotografica chefa delladel Kashmir, zona contesa da India e Pakistan dal 1947 e tra le più militarizzate al mondo. Il fotografo classe 1988 e Premio FotoLeggendo 2018 è sceso nel drammapersone, lo ha fatto con la prospettiva della scienza ma con l’umanità della guerra nel cuore, scavando nella “” tra le storiepersone private della vista o della vita dalla violenza della rappresaglia. Fucili a piombini, considerati “non letali” e usati per mantenere il controllocittà, trafiggono il corpo e l’animapopolazioni locali, facendo della cecità un dramma ...

OfficineFoto : Giovedì 19 settembre ore 19 inaugura The Valley of Shadows di Camillo Pasquarelli - Premio Fotoleggendo 2018 a cura… -