Roma senza auto | quante emissioni di Co2 in meno?

Campiello - Andrea Tarabbia vince la 57° edizione del premio con il Romanzo “Madrigale senza suono” : Andrea Tarabbia si è aggiudicato la 57* edizione del premio Campiello con il romanzo Madrigale senza suono. Il libro, edito da Bollati Boringhieri, con 73 voti su 277 ha conquistato la giuria dei 300 lettori anonimi che lo ha preferito agli altri romanzi finalisti: al secondo posto Carnaio (Fandango Libri) di Giulio Cavalli, al terzo La vita dispari (Einaudi) di Paolo Colagrande, al quarto Il gioco di Santa Oca (La Nave di Teseo) di Laura ...

Roma - 18enne trovata senza vita in un parco della città : Il corpo di una diciottenne è stato rinvenuto questa mattina nel parco giochi Galla Placidia, a Roma, non lontano dalla via Tiburtina: a fare la tragica scoperta è stato il custode della struttura, che ha notato la giovane legata ad uno scivolo con una corda ed ha immediatamente allertato i soccorsi. La macabra scoperta I fatti si sono verificati questa mattina al parco Galla Placidia, poco dopo l'apertura dei cancelli del parco giochi del ...

Lazio-Roma - oggi un ‘sapore’ diverso : è il primo derby senza Totti e De Rossi - l’ultima volta… : Lazio-Roma. Punto. Lazio-Roma è la massima espressione calcistica della romanità. Una stessa città, la città eterna, due tifoserie (che vivono insieme tutti i giorni e si incontrano tutti i giorni), uno stadio ribollente di passione. Ma Lazio-Roma non è soltanto il derby dei romani tifosi, ma anche dei romani calciatori. Ne sono passati tanti nel corso della storia, gli ultimi saranno Pellegrini e Florenzi. Ma due prima di loro, non due ...

Lazio-Roma - 45 minuti senza tifo e coreografia per Diabolik : Inzaghi e Lotito presentano il derby : “Lazio favorita? Probabilmente in teoria, visto il nostro successo e il loro pareggio all’esordio. Ma nella pratica assolutamente no. Sappiamo cos’è un derby, sono due partite a parte in campionato, sarà strano giocarlo alla seconda. Non mi era mai capitato da allenatore e giocatore. Ma penso sia lo stesso…”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby. ...

Roma - le scuole riaprono ma senza mense : lavoratori in sciopero il 16 e il 17 settembre : A Roma le scuole riapriranno senza mense. I lavoratori delle mense scolastiche dei nidi e delle scuole d’infanzia della capitale hanno infatti proclamato uno sciopero il 16 e il 17 settembre: “Il bando della refezione scolastica – scrive la Filcams Cgil Roma Lazio su Facebook annunciando lo sciopero – continua a mancare di tutele e garanzie sia sul profilo lavorativo che per tutti i bambini e le bambine che frequentano le ...

Roma - 41enne trovato senza vita tra i rifiuti a Ponte Mammolo : fermato un uomo di 66 anni : Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina intorno alle ore 7:00 in zona Ponte Mammolo a Roma, alla periferia nord della Capitale, non lontano dalla stazione della metropolitana di Rebibbia. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, la vittima è un uomo di 41 anni, Valerio Tomassini, molto conosciuto in zona. A ritrovare il corpo esanime dell'uomo sarebbe stato un passante, che ha visto due gambe spuntare dai ...

Senza soldi dopo vacanze in Italia : fuga contRomano su A10 dopo furto di gasolio : Fabrizio Tenerelli I due fidanzati sono rimasti Senza soldi, dopo la vacanza in Italia e giunti nei pressi del confine con la Francia hanno fatto il pieno di gasolio Senza pagare. La rocambolesca fuga è terminata in caserma dalla polizia stradale Chissà, se si fossero confidati col titolare dell’autopompa, probabilmente un modo per posticipare il pagamento del gasolio lo avrebbero pure trovato. Invece, hanno voluto fare i “furbetti”, ...

Cagliari - i 210 dipendenti di Porto Canale da settembre senza lavoro. Sigle chiedono tavolo a Roma - ma la crisi di governo ha bloccato tutto : I lavoratori del Porto Canale di Cagliari dal primo settembre potrebbero trovarsi senza lavoro. La procedura di licenziamento annunciata dalla Cict, società concessionaria dello scalo sardo che intende cessare l’attività entro il 31 agosto, è una minaccia sempre più concreta per i 210 dipendenti, dato che al momento non c’è nessun riscontro da parte dell’azienda alle proposte dei sindacati, che chiedono – in attesa di un piano di rilancio ...

La trasformazione di Selvaggia Roma (Temptation Island) : il post chirurgia lascia senza parole : Dopo Temptation Island, Selvaggia ha deciso di portare importanti cambiamenti nella sua vita. La sua relazione con Francesco Chiofalo è arrivata al capolinea. I due sono riusciti ad appassionare tutto il pubblico di Canale 5. Tantissimi sono coloro che avrebbero voluto vederli continuare la loro storia d’amore, ma la coppia non è riuscita a risolvere i suoi problemi attraverso il reality. Anzi, le difficoltà sono aumentate fino alla decisione di ...

Le notizie del giorno – La bomba di Sundas sulla Roma - il Liverpool senza portieri - il gol pazzesco di Diaz : LA bomba DI Sundas – Difficile, puro fantacalcio. Eppure fa parlare di sé. Paulo Fonseca non sarebbe entrato nel cuore dei tifosi della Roma, a dirlo è il procuratore sportivo Alessio Sundas, che avrebbe ricevuto – a detta sua – numerosi messaggi tifosi Romanisti che non apprezzano il tecnico portoghese. E così, lancia la bomba: il neo allenatore giallorosso potrebbe saltare. Quasi (IL NOME DEL POSSIBILE SOSTITUTO) Liverpool senza ...

Malagò : “Se Roma non si muove - rischiamo Tokyo 2020 senza tricolore e di perdere Milano-Cortina 2026“ : Conseguenze devastanti Intervista di due pagine del presidente del Coni Giovanni Malagò a Tuttosport, al direttore Xavier Jacobelli. Ovviamente la discussione è incentrata sullo scontro tra Coni, dovremmo dire adesso tra Cio (Comitato olimpico internazionale) e governo. Al centro la riforma del governo. L’Italia rischia serissime conseguenze che Malagò approfondisce in questa conversazione. «Sono preoccupato, molto preoccupato per il ...

11 cose da fare in Romagna - senza neanche vedere il mare : A PRANZO A CASA ARTUSIGRADARA E I CASTELLILA FESTA DELL’OSPITALITÀ A BERTINOROCHE ESPERIENZA CON CARONTENELLE GROTTE DI SANTARCANGELOLA PIADINA OVUNQUEvedere UNO SPETTACOLO FRA LE BALLE DI FIENOIL PALIO DEL DAINO A MONDAINOIL PRIMO CAVALLINO RAMPANTEINCONTRARE I PIPISTRELLI ALLE GROTTE DI ONFERNOL'IMPUTATO SI ALZIA dire Romagna le immagini che vengono alla mente sono facili e immediate: spiaggia, ombrelloni, discoteche e piadinari. Tutto vero, ...

Figliomeni : per Museo Civiltà Romana decadimento senza fine : Roma – “Il bel quartiere monumentale dell’Eur ormai da troppo tempo si dibatte in un decadimento senza fine tra prostituzione, abusivismo commerciale, edifici storici realizzati da grandi architetti lasciati in uno stato evidente di abbandono e incuria, a dimostrazione che non esiste piu’ il discorso di centro e periferia e che l’intera citta’ e’ lasciata andare alla deriva, nel completo disinteresse ...

Ptpr - Grancio : resta senza tutela centro storico Roma : Roma – “Non e’ evidentemente bastato il clamoroso episodio di Caracalla per convincere il Consiglio regionale del Lazio ad adottare un’efficace normativa di salvaguardia per il centro storico piu’ importante al mondo. Ora non resta che attendere il prossimo scempio, visto che le disposizioni votate non estendono il vincolo paesaggistico all’intero tessuto edilizio storico della Capitale e lasciano la porta ...