Il grasso che riveste il cuore può determinare scompenso cardiaco | una complicanza

Pietro grasso : "Pd e M5s vogliono fare da soli. I dubbi aumentano - altro che svolta!" : “ vogliono fare da soli, altro che svolta”. Con un tweet apparso sul suo profilo Twitter, il senatore di Leu Pietro Grasso commenta la trattativa in corso per dar vita a un nuovo esecutivo.“Da giorni le interlocuzioni sul programma del #Governodisvolta sono esclusivamente tra Pd e M5S”, si legge sul suo account, “A questo si aggiungono le ultime polemiche, e i dubbi aumentano . Evidentemente l’intenzione ...

grasso premier - Conte commissario Ue. E a Salvini non resta che pregare : Piero Grasso potrebbe essere il prossimo presidente del Consiglio. E Conte potrebbe indicare all’Europa se stesso come commissario UE per l’Italia. La quadra – durante la notte scorsa - sembra essere definita per la creazione del nuovo Governo. Fantapolitica? Può darsi. Intanto, a leggere i passaggi dei ‘personaggi’ in corsa per il nuovo esecutivo tutte le indicazioni sembrano prendere una unica linea: un governo di legislatura che eviti così ...