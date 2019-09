Governo : Confapi Padova - abolisce il Veneto - solo un ministro e 3 sottosegretari (2) : (AdnKronos) - "Possibile, poi, che a nessuno sia venuto in mente che destinare espressamente un sottosegretari o alla piccola e media industria sarebbe stata una buona idea? E che nessuno si sia reso conto di come il settore manifatturiero, che peraltro innerva il tessuto produttivo del Nord Est, sia

Governo : Confapi Padova - abolisce il Veneto - solo un ministro e 3 sottosegretari (2) : (AdnKronos) – “Possibile, poi, che a nessuno sia venuto in mente che destinare espressamente un sottosegretario alla piccola e media industria sarebbe stata una buona idea? E che nessuno si sia reso conto di come il settore manifatturiero, che peraltro innerva il tessuto produttivo del Nord Est, sia sotto considerato? Attendiamo la prova dei fatti, ma il timore, non lo nascondiamo, è di assistere a un ulteriore scollamento tra ...