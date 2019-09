Atletica | Mondiali Doha 2019 | non ci sarà l’etiope Elijah Manangoi | in forte dubbio

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Ididiperdono un protagonista sicuro: l’etiope, campione uscente nei 1500 metri piani maschili non andrà in Qatar a difendere il titolo, secondo quanto scritto da “La Gazzetta dello Sport“, a causa di un problema alla caviglia ravvisato in allenamento. Etiopia che rischia di essere falcidiata, sempre nella medesima specialità, ma nella gara femminile: non c’è ancora comunicazione ufficiale ma per la “Rosea” è praticamente certo anche il forfait di Genzebe Dibaba, che vinse il titolo quattro anni fa nella rassegna iridata di Pechino. Assente per squalifica la centometrista sudafricana Carina Horn,invece della partita, nonostante una forma non ottimale palesata in stagione, il discobolo tedesco Christoph Harting. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

