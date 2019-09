Un nuovo Mega Man è attualmente in sviluppo | ma potrebbe non essere Mega Man 12

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 16 settembre 2019) In questo periodo Capcom sta pubblicando una serie di vecchi titoli diMan, ma a quanto pare è al lavoro anche su un nuovissimo capitolo. Recentemente la società aveva annunciato l'arrivo diMan Zero/ZX Legacy Collection, che includeMan ZX eMan ZX Advent, e che per la prima volta verranno proposti insieme su Xbox One.Attraverso un'intervista rilasciata su un sito giapponese, il produttore della serie Kazuhiro Tsuchyia ha affermato che è in lavorazione uncapitolo. Il modo in cui la frase viene formulata tuttavia lascia intendere che il giocononMan 12."Ci sono molti titoli a cui voglio lavorare, ma a dire il vero abbiamo già deciso il prossimo gioco. Per adesso però preferisco non dire nulla nel dettaglio, dovrete attendere ancora un po'".Leggi altro...

