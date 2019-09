Fonte : romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2019) SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI DEI LAVORATORI DITPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. VEDIAMO LA SITUAZIONE DELLUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS PERE INCIDENTE TRA LE RUGHE E LABARO VERSO LA CAPITALE SULLA SALARIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ CI SONO CODE E RALLENTAMENTI PERE PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI, FRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, SEMPRESULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PRATI FISCALI CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA; CODE SULLE DUE CARREGGIATE , A TRATTI, TRA VIA DELLA MAGLIANA ESUD E POI TRA CASILINA E TIBURTIN IN CARREGGIATA ESTERNAE TRA TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ...

PLRomaCapitale : #Roma: Via Prenestina altezza via Ettore Fieramosca, #traffico rallentato causa #incidente in direzione centro. - VAIstradeanas : 10:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 16-09-2019 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -