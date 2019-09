Roma-Istanbul Basaksehir | Europa League | programma | orari e tv Le probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) Cominciano le coppe europee. Dopo la prima vittoria in campionato contro il Sassuolo (4-2 all’Olimpico) lasi prepara a vivere l’esordio in. Giovedì sera la squadra di Fonseca comincia il suo cammino europeo contro i turchi dell’. Una partita da vincere subito, per mettere subito in chiaro le gerarchie in un girone che vede lafavorita per il primo posto. Nonostante l’importanza della partita, Fonseca potrebbe optare per un po’ di turnover. Alcuni big come Dzeko, Kolarov e Pellegrini potrebbero tirare anche il fiato, lasciando spazio a chi ha giocato meno. Tra questi potrebbe esserci l’esordio di Nikola Kalinic con la nuova maglia giallorossa., sfida valevole per la prima giornata di, si giocherà giovedì 19 Settembre alle ore 21.00. Prevista la diretta televisiva su Sky ...

Ibn_Trovarelli : Domani in diretta da Beirut parlerò dai microfoni di Roma dell'incontro che si tiene a Istanbul. #Globalizzazione:… - romanistaxsempr : “Con la Roma sarà difficile, non è un momento facilissimo per l’Istanbul Basaksehir. La squadra turca, avversaria d… - Dalla_SerieA : Basaksehir, Okan Buruk: “Con la Roma sarà difficile, ma non giocheremo male come oggi” - -