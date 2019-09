Bitcoin Cash | in preparazione uno strumento finanziario per speculare sulla criptovaluta

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 15 settembre 2019) Lo hanno annunciato nei giorni scorsi i siti specializzati in criptovalute: Roger Ver, CEO di.com, si prepara a lanciare un derivato legato alla valuta(BCH - evoluzione di, promossa dallo stesso Ver). Si tratterà di unoche permetterà di "scommettere" sulle fluttuazioni di valore dellache insieme alle altre sta cambiando i paradigmi monetari su scala globale, scindendo l'emissione di moneta dal monopolio degli Stati. Le criptovalute vengono coniate (minate, in gergo tecnico) e messe in circolazione da privati e il loro valore, a differenza delle valute tradizionali, non è legato ai tassi di cambio fissati dalle banche centrali, ma è prodotto direttamente dall'incontro tra domanda e offerta sulle piattaforme di scambio. Inutile dire che si tratta del mercato ideale per speculatori "duri e puri": in assenza di una vera ...

bitcoinincoins : Cash App sta testando una nuova funzione per il trading di a.. @Bitcoinincoins - @InvestCrypForex - investingcom -… - robatayakichi : RT @SIMO2: Per sopperire a limiti di bitcoin sono nati #Bitcoin Cash e Bitcoin Gold oltre a Litecoin - #fork di Bitcoin. #Gdblockchain @Wor… - SignorAldo : RT @SIMO2: Per sopperire a limiti di bitcoin sono nati #Bitcoin Cash e Bitcoin Gold oltre a Litecoin - #fork di Bitcoin. #Gdblockchain @Wor… -