Traffico Roma del 13-09-2019 ore 13 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2019) IN PRIMO PIANO PER QUANTO RIGUARDA LE NOTIZIE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO E’ INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO B , PER UN GUASTO TECNICO, TRA SAN PAOLO E POLICLINICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE, RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E ALL’ALTEZZA DELLA A24TERAMO IN DIREZIONE CENTRO UN INCIDENTE RALLENTA ILSULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO PER TRA VIALE AMERICA E VIALE OCEANIA VERSO IL RACCORDO. CHIUSA ALPER LAVORI DI POTATURA VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA TRA PIAZZA DIPORTA SAN PAOLO E PIAZZAALBANIA VERSO QUEST’ULTIMA CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DI VIA CASILINA, PER ACCERTAMENTI TECNICI, ...

