Fonte : romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Roma – Ancora una giornata di passione per chi viaggia con i mezzi pubblici a Roma. Atac ha reso noto, tramite comunicato, il blocco della lineaB sulla tratta tra Basilica San Paolo e Castro Pretorio, parlando di un non troppo specificato ‘guasto tecnico’. Per sopperire al disservizio l’azienda del trasporto pubblico romano ha istituito un servizio di superficie sostitutivo, tramite bus navette. Ulteriori disagi si sono registrati pressoalper black-out. In questa fattispecie Atac ha spiegato che si è verificato un problema all’impianto d’illuminazione, attivando le luci d’emergenza e portando in loco i tecnici per risolvere il problema. Per i viaggiatoricomunquetransitabile e scale mobili regolarmente funzionanti. L'articolosuB eal...

lorellalombardo : @virginiaraggi @Roma Sei al corrente invece che la metro b è ferma e sta creando non pochi problemi? La gente cammina nei tunnel? - carlo_mari1 : RT @romadailynews: Problemi su metro B e stazione Termini rimasta al buio: Roma – Ancora una giornata di… - romadailynews : Problemi su metro B e stazione Termini rimasta al buio: Roma – Ancora una giornata di… -