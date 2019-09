Mentre stanno partecipando ad un funerale succede una tragedia terribile

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Questa vicenda è accaduta a in un villaggio indiano nello stato del Bengala occidentale dove delle persone stavaad unin casa. Ad un certo punto, nel mezzo della celebrazione è scoppiato un temporale e un fulmine è caduto proprio sulla casa dove c’erano tante persone che stavanoal. Il fulmine, abbattendosi sull’abitazione, ha ucciso dieci persone12 sono rimaste ferite. L’agenzia Ians ha divulgato questanotizia. Non è la prima volta che in India accadono tragedie simili perché la stagione delle piogge provoca spesso tantissimi danni a persone e cose. Le tempeste che si abbattono in India, spesso, provocano morti e feriti perché sono molto violente e, la maggior parte delle volte, imprevedibili. I feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale dove son stati curati e, successivamente dimessi

