È allarme ambientale ad Avellino | brucia fabbrica di materiale plastico

Emergenza ambientale - 28 mila specie minacciate - allarme estinzione per 6 mila : “La natura sta declinando ad una velocità senza precedenti” : Aumentano le specie a rischio sul pianeta: l’Unione internazionale per la Conservazione della natura (Iucn, nell’acronimo in inglese) ha pubblicato la ‘lista rossa’, 28.338 specie, pari al 27% di tutte quelle mondialmente conosciute. Per diverse migliaia, inoltre è ‘allarme rosso‘: 6.127 per la precisione, quasi 300 in più rispetto all’anno scorso, si trovano infatti in una situazione di pericolo molto ...