Calcio | Luka Modric KO Lesione all’adduttore della gamba destra per il centrocampista

Il Guardian : Lukaku ha scoperto cos’è il Calcio italiano : Anche il Guardian riprende l’argomento dei cori razzisti all’indirizzo di Lukaku, e lo fa con un commento di Nicky Bandini: “Romelu Lukaku dell’Inter è l’ultima vittima della lealtà distorta degli ultras” Lukaku, rammenta la giornalista, si è ambientato velocemente in serie A mettendo a segno due gol nelle prime due gare, ma altrettanto rapidamente ha dovuto ambientarsi ad alcuni dei peggiori elementi della ...

Lukaku a Rolling Stone : “Il Calcio è multiculturale. Il razzismo va affrontato” : Su Rolling Stone una lunga intervista a Romelu Lukaku. Il nuovo attaccante dell’Inter si racconta a tutto tondo, dalle radici africane alla musica preferita, al campo, e ovviamente parla anche di razzismo. Romelu si dice orgoglioso delle sue radici africane: “Sono un fiero congolese… un fiero belga congolese. Sono molto fiero delle mie origini, del posto da cui vengo. A casa con mia mamma parlo la lingua dei miei genitori, il ...

Lukaku ai razzisti bisogna rispondere - il Calcio è multiculturale : Lukaku ai razzisti bisogna rispondere, il calcio è multiculturale. Non bisogna abbandonare il campo, penso che un giocatore debba prendere posizione

Lukaku e il razzismo - il NYT fa a pezzi il Calcio italiano : Il New York Times dedica un lunghissimo articolo all’episodio di razzismo che ha coinvolto Romelu Lukaku a Cagliari, domenica. Il quotidiano racconta l’accaduto e dichiara che non è la prima volta che i tifosi della squadra sarda intonino quei versi da scimmia. Era già successo la scorsa stagione con il giovane attaccante della Juventus, Kane. “Per i presenti allo stadio, a Cagliari, domenica, quei suoni erano ...

Cori razzisti Lukaku - Jadon Sancho : “Questo deve finire. A volte mi chiedo : ‘Perché giochiamo a Calcio?” : Dopo i Cori razzisti di Cagliari nei confronti di Romelu Lukaku, anche la stella del Borussia Dortmund Jadon Sancho si schiera con l’attaccante nerazzurro. Questo il suo pensiero. “Questo deve finire. Nessun giocatore vuole giocare a calcio e subire abusi in questo modo. Siamo nel 2019 e invece di andare avanti, torniamo indietro. Perché giochiamo a calcio, la gente sembra pensare che siamo famosi e ignoranti. Ma amiamo il ...

Calcio - Lukaku sui buu razzisti : “Basta con le offese razziste - siamo nel 2019 e non si possono accettare” : “Molti giocatori nell’ultimo mese hanno sofferto offese razziste… a me è successo ieri. Il Calcio è un gioco che deve essere condiviso da tutti e non dobbiamo accettare alcuna forma di discriminazione che possa gettare vergogna sul nostro sport. Spero che le Federazioni di tutto il mondo reagiscano duramente a tutti i casi di discriminazione! Anche le piattoforme social (Instagram, Twitter, Facebook) hanno bisogno di lavorare ...

Cagliari-Inter 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Sensi e Lukaku ancora bene [FOTO] : Cagliari-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso il match della Sardegna Arena tra rossoblu e nerazzurri, quest’ultimi alla ricerca della continuità dopo il poker inflitto al Lecce nella gara d’esordio. Dall’altra parte, una squadra – quella di Maran – ferita per la sconfitta casalinga contro il neopromosso Brescia. Successo per Handanovic e compagni, che infliggono il secondo stop ...

LIVE Serie A Calcio - risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter avanti Lukaku di rigore - poker del Sassuolo alla Samp. Torino avanti con Izzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.18, UDINESE-PARMA 1-3, Goooooooooool, Ingleseeeeeee, fa tutto Gervinho parte in contropiede supera tutti e mette in mezzo per Inglese che non sbaglia. 22.15. CAGLIARI-Inter 1-2, rigore per l’Inter per fallo di Pisacane su Sensi, Goooooool, Lukakuuu. 22.13, CAGLIARI-Inter 1-1, proteste del Cagliari per un calcio di rigore non concesso per fallo di mano di Brozovic. 22.10, ...

LE PAGELLE/ Inter Lecce - 4-0 - : FantaCalcio - Lukaku oscura Lautaro. I voti - Serie A - : PAGELLE Inter-Lecce, 4-0,: Fantacalcio, i voti della partita valida nella 1giornata della Serie A 2019-2020. Romelu Lukaku oscura Lautaro Martinez.

Calcio - Serie A 2019-2020 : Inter-Lecce 4-0. Buona la prima per Conte - a segno i nuovi arrivati Sensi e Lukaku : L’esordio che il popolo nerazzurro e il neo-tecnico Antonio Conte sognavano. L’Inter spazza via il Lecce con il punteggio di 4-0 e manda un segnale a tutto il campionato. Per la corsa di testa non sarà solamente un duello tra Juventus e Napoli (che sabato si sfideranno a Torino) ma ci saranno anche i milanesi che sono già ad immagine e somiglianza dell’ex allenatore della Nazionale: compatti, solidi, grintosi e vogliosi di dare ...

Calciomercato Inter : Alexis Sanchez slitta - il vice Lukaku può arrivare a zero : Il Calciomercato dell’Inter è tutto concentrato sull'attacco. Alexis Sanchez è il nome più caldo ma a Conte servirebbe anche un secondo centravanti. Romelu Lukaku, oggi in campo da titolare contro il Lecce, non basta, serve un suo alter ego per le tre competizioni. Marotta studia le soluzioni, poche le risorse per il prossimo obiettivo nerazzurro e così viene sondato il mercato dei giocatori svincolati. Due sono le idee forti, che però vanno ...

Consigli fantaCalcio - 1^ giornata : chi schierare e chi evitare - subito Lukaku [FOTO] : Consigli fantacalcio – Inizia il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia emozionante ed in grado di regalare emozioni, sorprese e colpi di scena. La prima giornata prende il via con la partita della Juventus in trasferta contro il Parma, match complicato per la squadra bianconera che dovrà iniziare subito la stagione con il piede giusto. Nell’anticipo del sabato il Napoli sul campo dell’insidiosa ...