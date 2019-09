Bambino si trancia dito in cestino dei rifiuti Aperta indagine

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Rosa Scognamiglio Undi cinque anni si èto ilmignolo dopo averlo inserito neldeiin un centro commerciale di Pompei, alle porte di Napoli. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per lesioni contro ignoti Unsi èto unneldei. È accaduto ieri sera, al centro commerciale "La Cartiera", a Pompei, in provincia di Napoli. Un bimbo, di appena cinque anni, è rimasto intrappolato con la mano neldeied ha peso il ilmignolo. Il caso è finito all'attenzione della procura di Torre Annunziata che ha aperto un fascicolo per lesioni contro ignoti. Le indagini del caso sono state demandate ai carabinieri che, stando a quanto si apprende da Napoli Today, starebbero visionando le registrazioni delle telecamere interne alla struttura per chiarire la dinamica dell'accaduto. Da una ...