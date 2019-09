5 buone ragioni per praticare il silenzio

Sei (buone) ragioni per andare a votare : Siccome il potere è comunque un collante fortissimo non è affatto escluso che alla fine di tutta questa tarantella Pd e M5S trovino un accordo per formare un nuovo governo, così com’è non è follia pura prendere in considerazione il fatto che Salvini e Di Maio si rivelino capaci di superare le frizioni estive per tornare a fare i ministri insieme.Però va detto con franchezza che lo spettacolo cui ...