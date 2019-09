NBA – I Grizzlies non mollano | il buyout di Iguodala tarda ad arrivare

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) I Memphisnon sembrano intenzionati a concedere ilad Andre: l’ex Warriors è una preziosa pedina di scambio Nonostante la grande esperienza, unita alle pregevoli doti carismatiche e difensive, Andrenon ha trovato posto nel roster dei Golden State Warriors per la prossima stagione. La dura legge del salary cap non conosce (spesso) eccezioni. Il veterano, MVP delle Finals 2015, è stato spedito aidai quali si aspettava un rapido taglio, vista la volontà di ricostruire dopo gli addii di Mike Conley e Marc Gasol. Ilperò non arriva. Nonostante la volontà di Memphis sia quella di lasciare il tempo a Ja Morant e Jaren Jackson Jr. di crescere, anche a costo di sacrificare qualche stagione accumulando asset e giovani talentuosi, la franchigia del Tennessee non intende cedere Igudoala. Il motivo è presto detto: ivogliono ...

