Federica Pellegrini e il selfie con Mattarella | «Protegga lo sport»

Tokyo 2020 - il Cio minaccia di sospendere il Coni : Federica Pellegrini chiede l’aiuto di Mattarella : La nuotatrice italiana ha chiesto al Presidente della Repubblica di difendere lo sport italiano in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 La legge delega potrebbe giocare un brutto scherzetto al Coni, che rischia di essere sospeso dal Cio in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, obbligando così gli atleti italiani a partecipare ai Giochi senza il tricolore. Francesco Ammendola/Ufficio Stampa Quirinale/LaPresseFrancesco_Ammendola Una situazione ...

Nuoto : Caeleb Dressel prenderà parte all’International Swimming League. Federica Pellegrini e tanti campioni al via : Il mondo del Nuoto è ambizioso e pensa in grande. Il focus non sarà solo su Europei, Mondiali e Olimpiadi di Tokyo 2020. Il riferimento è alla ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito di gare totalmente esterno alla Federazione Internazionale. Dopo le Championships Series della FINA, è la volta di questa importante rassegna, creata per garantire agli atleti una competizione di alto livello e con premi ...

Nuoto - Federica Pellegrini candidata al Cio in quota atleti per Tokyo 2020 : arriva la conferma di Malagò : Il numero uno dello sport italiano ha confermato come la Pellegrini concorrerà per diventare membro del CIO in quota atleti in vista di Tokyo 2020 Federica Pellegrini concorrerà per diventare membro del CIO in quota atleti in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Giovanni Malagò ha infatti ufficializzato la candidatura della nuotatrice azzurra. Ottenuto il placet della Giunta Nazionale del CONI, il numero uno dello sport ...

Nuoto - Federica Pellegrini candidata dal CONI al CIO per i Giochi di Tokyo 2020 : Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, passa dalle parole ai fatti, e dopo aver espresso la volontà di candidare Federica Pellegrini al CIO in quota atleti ai Giochi di Tokyo 2020, ottiene il placet della Giunta Nazionale del CONI ed ufficializza la candidatura della nuotatrice italiana. L’ufficialità della scelta arriva dal comunicato del CONI sulla Giunta Nazionale: “E’ stato deciso di candidare Federica Pellegrini qual ...

Federica Pellegrini - foto seminuda per mostrare il nuovo tatuaggio : sulla schiena spunta un rosario : Federica Pellegrini aggiunge un nuovo tatuaggio a quelli già noti e ben in vista sulla sua pelle. La campionessa di nuoto ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae seminuda mentre si fa tatuare qualcosa sul corpo. Nello studio del tatuatore e sulla schiena della nuotatrice spunta il disegno di un rosario. Il simbolo religioso ha un significato importante per lei. «Mi ha accompagnato in tutte le sfide più difficili… sempre sotto ...

Federica Pellegrini mezza nuda per un nuovo tattoo : nuovo tattoo dal significato speciale per Federica Pellegrini, che posa seminuda nello studio del tatuatore mentre si lascia disegnare sulla pelle del costato un rosario. “Mi ha accompagnato in tutte le sfide più difficili… sempre sotto al mio cuscino… ora… non andrà più via”, ha scritto la star del nuoto su Instagram condividendo lo scatto. Il nuovo tatuaggio si aggiunge a quelli, numerosi, già sfoggiati da ...

Salvini fa scuola. Federica Pellegrini si tatua il rosario sulla schiena e lo mostra orgogliosa : Da Matteo Salvini a Federica Pellegrini, la testimonianza della propria fede passa dai simboli. Se l’ormai ex vicepremier aveva fatto parlare di sé per aver mostrato in più occasioni pubbliche il rosario, oggi la campionessa mondiale nei 200 stile libero sceglie di tatuarsi lo stesso oggetto dandone testimonianza con uno scatto pubblicato su Instagram.Nella foto si vede la 31enne oro mondiale sdraiata mentre un tatuatore ...

Federica Pellegrini - l'ultimo tatuaggio è anche il più... spinto : spunta questa foto : Un nuovo tatuaggio per Federica Pellegrini. La Divina del nuoto ama decorare il suo corpo con i tatuaggi, ne aveva già tanti: dall’Araba fenice al logo dei Giochi Olimpici, da un drago alla dedica al fratello, alle tre rose sul costato. E proprio sul costato la 31enne nuotatrice veneta, che si può c

Federica Pellegrini sexy in Puglia - la sua Vanessa le fa compagnia : La campionessa si è concessa qualche giorno di relax in Puglia, tra le acque cristalline di Campomarino. Con lei la cucciola Vanessa, un bulldog francese color blu per la quale la Pellegrini ha modificato le sue vacanze. Estate tutta italiana per la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. La "Divina" ha scelto di trascorrere le sue vacanze sulle spiagge nostrane per poter viaggiare insieme alla sua compagna Vanessa, il bulldog ...

Federica Pellegrini diserta Formentera : «Vacanza in una località segreta con Matteo Giunta» : Da quando Federica Pellegrini ha messo fine alla sua relazione con Filippo Magnini, ora felicemente fidanzata con l’ex velina Giorgia Palmas, è rimasta ufficialmente single. Da tempo però si rincorrono le voci che la vorrebbero fidanzata col suo allenatore, Matteo Giunta. Non c’è nulla di ufficiale anche se diversi indizi hanno fatto pensare a un loro legame e ora arriva il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, che li vorrebbe in ...

“Divina!”. Federica Pellegrini da infarto sui social : il bikini lascia poco spazio all’immaginazione : Dopo essersi presa il mondo per la quarta volta, con una vittoria che da molti era giudicata impossibile, Federica Pellegrini esce dall’acqua per essere regina anche fuori. Un paio di scatti hanno mandato in tilt i social. Su Instagram, la sirena azzurra, si mostra in tutta la sua bellezza con una foto provocante che la vedere indossare un micro slip e mani sul seno: “Per tutti quelli che hanno criticato Fede per il costume ma può essere libera ...