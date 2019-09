Vox Lux | come sopravvivere a una strage e diventare super famose

Fonte : wired

(Di martedì 10 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=xZ8XDPqEZTI Segnatevi il nome di Brady Corbet. Il suo Vox Lux dimostra che, a budget gonfiato e con l’ingresso di un paio di star nel cast, questo regista, già notevole ne L’infanzia di un leader, sa andare ben al di là dei cliché del cinema indipendente americano, tutto problematico e carino, dolceamaro e tenero, anzi è proprio l’opposto di tenero. Corbet ha un’anima europea, ovvero la sua regia non ha alcuna intenzione di spiegarsi in toto allo spettatore, preferisce lavorare per vie misteriose e oscure. L’idea di partenza è folgorante. C’è una tragedia nel liceo frequentato dalle sorelle protagoniste, un attentato. Tra le due, Celeste è quella che se la vede peggio, finisce in fin di vita ma si riprenderà e con la sorella comporrà una canzone da cantare a un’elegia funebre per gli studenti che non ce l’hanno fatta. La performance diventa un ...

