L’inutile rinnovo di Tredici – 13 Reasons Why | perché era giusto che restasse una

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 10 settembre 2019) Quando all'inizio del 2017 arrivò sulla piattaforma Netflix,- 13Why ricevette pareri discordanti, ma per lo più negative. La cruda rappresentazione grafica del suicidio e l'approccio a tematiche delicate come il bullismo e la violenza sessuale hanno reso la serie una delle più controverse dell'anno. Al di là delle polemiche, però, l'adattamento televisivo del romanzo di Jay Asher fu apprezzato - ironicamente - per la capacità di porre l'attenzione proprio su questi argomenti tabù.A- 13Why si deve il merito di aver saputo affrontare in maniera del tutto reale le problematiche degli adolescenti di oggi, gioventù allo sbando che non sembra trovare la luce in fondo al tunnel. C'è chi riesce a sopravvivere agli abusi subiti, chi invece, come Hannah Baker, la protagonista delle prime due stagioni, smette di crederci, si sente sola, abbandonata a se ...

