Conte bis | alle 18 fiducia in Senato Leghista con maglietta su Bibbiano Tensione e cori

Assist di Mattarella al Conte bis : rivedere il patto di stabilità : Il Capo dello Stato chiede all’Ue un sistema più equo. La Francia appoggia la proposta: ora fare in fretta

Monti vota la fiducia al governo Conte bis. Gli applausi ironici dei leghisti al Senato : "Bravi - bravi" : Durante il dibattito al Senato è arrivato il sì di Mario Monti al governo Conte bis. Un sì che ha suscitato molta ironia tra i banchi della Lega. L’ex premier e Senatore a vita si è detto soddisfatto per le linee programmatiche annunciate dal presidente Conte su Unione europea ed economia.“Se dovessi essere coerente con me stesso dovrei votare la fiducia” e “oggi ho deciso di pretendere ...

Conte-bis alla prova dell'Aula : i senatori che votano no alla fiducia : Pina Francone La maggioranza giallo-rossa rischia a Palazzo Madama, dove non mancheranno le defezioni sia tra i pentastellati che tra i dem A rischio è appunto Palazzo Madama, dove l'asse M5s-Pd deve raggiungere i 161 voti. La somma algebrica dei senatori 5s, Pd e Leu fa 162, appena sopra la soglia. Bene, però il pentastellato Gianluigi Paragone e il dem Matteo Richetti hanno fatto sapere che non voteranno sì all'esecutivo.

SONDAGGI POLITICI - GOVERNO Conte-BIS/ Pd-M5s al -14% rispetto ai gialloverdi : SONDAGGI POLITICI, Lega resta al 33%: nascita GOVERNO Pd-M5s-LeU al -14% rispetto ai gialloverdi. Dati e intenzioni di voto sul CONTE-BIS.

Sottosegretari del governo Conte bis : ci saranno Piero De Luca e Raffaele Topo : La lista dei nomi più probabili per andare a ricoprire il ruolo di Sottosegretario del governo Conte. Tra sorprese e conferme, regge l'asse fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e ottengono ruoli di responsabilità anche gli esponenti di Liberi e Uguali. Nella giornata di domani le decisioni definitive.Continua a leggere

L’Europa è tutto meno che una festa di condominio. Note per il BisConte : Cambia il governo ma la musica rimane la stessa. Anche l’esecutivo Conte rossogiallo ha posto come obiettivo quello di modificare le regole fiscali europee. Lo ha scritto nel punto 2 del programma: “Il governo si adopererà per promuovere le modifiche necessarie a superare l’eccessiva rigidità dei vi

Il BisConte alla prova del Senato. Segui la diretta : Dopo la fiducia incassata ieri alla Camera (343 voti favorevoli) il governo BisConte affronta oggi la prova del Senato. Il premier aveva già consegnato ieri una sua memoria del discorso tenuto a Montecitorio e quindi l'Aula ha iniziato subito la discussione. La replica di Conte è attesa intorno alle

Sottosegretari governo Conte bis : chi sono i papabili di Pd-M5S e Leu : Sottosegretari governo Conte bis: chi sono i papabili di Pd-M5S e Leu Mentre si avvicina il voto di fiducia a palazzo Madama, Movimento 5 Stelle e PD cercano di risolvere la partita dei Sottosegretari e delle deleghe. Ci sono in ballo un gran numero di posti – si stima tra i quaranta e i quarantacinque – e molti nomi passati per il totoministri saranno riproposti como Sottosegretari. Vediamo quali sono i nomi caldi. I ...

Conte bis - i primi passi del nuovo governo fra lavoro - sicurezza e sobrietà : Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgeseEconomia e sicurezza sono i primi due punti sui quali agirà il governo Conte, che ha avuto la fiducia alla Camera e si ...

Governo Conte bis - la ‘battaglia’ non è finita : si tratta per i sottosegretari. I nomi : Governo Conte bis – Rush finale per la composizione della squadra dei sottosegretari. La data cerchiata di rosso sul calendario è quella di mercoledì mattina, termine entro il quale Luigi Di Maio ha chiesto ai gruppi 5 Stelle di Camera e Senato di votare rosa di nomi, dalla quale saranno scelti i futuri membri del sottoGoverno in quota M5S. Ogni Commissione, a quanto si apprende, dovrà selezionare 5 figure, da sottoporre poi al capo politico per ...

Conte-bis - oggi la maggioranza alla prova del Senato : Chiedendo la fiducia a Montecitorio, Conte ha invocato una nuova stagione riformatrice dai toni pacati, promettendo il taglio dei parlamentari e una nuova legge elettorale, la revisione dei decreti Sicurezza, Legge di Bilancio senza aumento dell'Iva, tagli al cuneo fiscale, un nuovo Patto di Stabilità