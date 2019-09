Brindisi, 19enne ucciso a colpi pistola

Unè morto in ospedale dopo essere stato ferito alla testa da almeno tredi. E' avvenuto nella notte a, nel rione Perrino. Il giovane aveva precedenti penali per furto. Soccorso dagli operatori del 118e trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma è deceduto subito dopo. Sul delitto ha avviato le indagini la Squadra mobile della questura.(Di martedì 10 settembre 2019)