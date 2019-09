Agnelli | «Non esistono schieramenti contrapposti | esiste solo il calcio»

Cobolli Gigli : “Schifoso il comunicato - alla Juve qualcosa non funziona. Certo che Agnelli Non sapesse” : L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli sul divieto posto dalla Juventus ai nati in Campania (poi ritirato e limitato ai soli residenti) per Juve-Napoli. “E’ stata una svista gravissima in termini di comunicazione, da parte di una società che ha una tradizione che deve mantenere”. Cobolli Gigli ha parlato di Andrea Agnelli dicendosi convinto del fatto che non ...

CR7 non gioca in Corea - Agnelli risponde alla K League : La Juventus ha disputato venerdì 26 luglio un’amichevole contro il Team K League, selezione dei migliori giocatori del campionato Coreano. All’incontro, terminato sul risultato di 3-3, non ha preso parte Cristiano Ronaldo, rimasto in panchina a causa di un affaticamento muscolare. Una situazione che non è andata giù all’organizzatore dell’evento, secondo il quale il portoghese […] L'articolo CR7 non gioca in Corea, Agnelli risponde alla K ...

Diritti tv - De Laurentiis - Agnelli e Cairo in favore di Sky (non si fidano di Mediapro) : Le due proposte in gioco Repubblica fa il punto sulla partita Diritti tv. E spiega – on Marco Mensurati e Matteo Pinci – che cosa è in ballo nella giornata di oggi: riunione probabilmente decisiva in Lega. “Da una parte – scrivono – c’è una proposta fin troppo allettante: un miliardo e 150 milioni per realizzare il canale televisivo della Serie A. Dall’altra i dubbi sull’affidabilità di un partner con cui la Serie A è già ...

Manuel Agnelli rivela : "X Factor non mi manca per niente" - : Alessandro Zoppo A poco più di un mese dall’inizio della nuova edizione del talent, il leader degli Afterhours commenta la sua dipartita dal programma con un mix di sollievo e malinconia Manuel Agnelli ha finalmente deciso di sbottonarsi sul suo addio a X Factor. A poco più di un mese dall’inizio della nuova edizione del talent, che prenderà il via a settembre con un parterre di giudici rinnovato per tre quarti (alla confermata Mara ...