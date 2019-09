Napoli aspetta il maestro Zubin Metha | due date al Teatro San Carlo per l’anteprima della

Di Marzio : accordo biennale Napoli-Llorente - si aspetta domani sera : Gianluca Di Marzio a Speciale Calciomercato su Sky Sport. Il giornalista annuncia che c’è l’accordo tra il Napoli e l’attaccante spagnolo Llorente (ex Tottenham ora svincolato). accordo per un contratto biennale. Però, sostiene Di Marzio, è tutto congelato fino a domani sera. Di Marzio non sa se per aspettare un’eventuale apertura di Icardi che può fin qui non è ancora arrivata. Di Marzio: «Llorente ha aspettato il Napoli ...

CorSport : la Juve può aspettare Icardi più del Napoli : Se guardiamo al tempo di attesa che Napoli e Juve possono concedersi per una decisione di Icardi, è sicuramente in vantaggio la Juve, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il motivo è la differente tempistica rapidità con cui si portano a termine i contratti nei due club. L’Inter è a meno 11 da Icardi, il Napoli a meno 4. Il motivo è semplice: “I tempi del poule di professionisti (fiscalisti, tributaristi, lavoristi e potete aggiungere ...

Alla scoperta della Firenze azzurra : «La nostra vita aspettando il Napoli» : Giovanni Graziano e Alessandro Prota nel 2010 non ebbero dubbi. In via Napoli 1, al centro di Prato, non poteva che nascere un Napoli club, un luogo dove gioire per i successi di procurati da...

Sky – Il Napoli non aspetta più Icardi - si va verso la permanenza all’Inter : Continuano i no da parte di Icardi per il Napoli che non ha però più tempo di aspettare l’attaccante argentino. Secondo Gianluca Di Marzio si conferma la volontà di Mauro di restare a Milano e attendere che si apra la finestra di mercato di gennaio. Una decisione incomprensibile quella dell’attaccante che deciderebbe così di restare praticamente fermo per altri 4 mesi. De Laurentiis intanto ha deciso di non attendere oltre le ...

CorSport : Verdi aspetta solo che Ancelotti ratifichi l’intesa del Napoli con il Torino : Il destino di Verdi è nelle pieghe che prenderà il mercato del Napoli. Manca ancora un tassello. Appena si chiuderà con un nuovo arrivo, Verdi passerà al Torino. L’accordo è già concluso da tempo. Dieci milioni per il prestito oneroso e altri dieci per il riscatto nel 2021. Se, nel frattempo, il Torino dovesse cederlo, i proventi sarebbero divisi a metà tra i due club. Ma serve ancora un innesto. Che sia James Rodriguez o Icardi o un altro ...

Il Psv aspetta il bonifico del Napoli. Poi via libera per Lozano : Per lasciar partire Lozano verso Napoli il Psv attende solo il bonifico da parte del club partenopeo. Lo scrive il portale olandese ED.nl. Solo dopo aver ricevuto il pagamento, il club olandese libererà l’attaccante messicano per dargli la possibilità di effettuare le visite mediche necessarie a formalizzare il suo passaggio in azzurro. Intanto, Lozano si allena con la squadra. E’ possibile che lo farà per tutti i giorni che seguono. ...

CorSport : Raggiunto accordo tra Napoli e Torino per Verdi. Per la firma si aspetta il rinforzo in attacco : L’accordo tra Napoli e Torino per Verdi è stato Raggiunto. L’ultima telefonata tra De Laurentiis e Cairo è bastata per trovare un punto di intesa. Teoricamente, scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante è già un granata ma il Napoli non può rischiare di trovarsi con un uomo in meno e aspetta l’arrivo di Lozano o James prima di firmare il contratto per il trasferimento. L’accordo prevede 10 milioni per il prestito oneroso ed eventualmente la ...

Osservatorio Findomestic - calano le aspettative verso il Napoli campione d’Italia : Calcio e Finanza pubblica i dati dell’Osservatorio mensile di Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa. Dall’analisi emerge che quest’anno sono aumentati gli appassionati di calcio e anche la propensione a sottoscrivere un abbonamento per andare allo stadio. Questi ultimi, in particolare, sono il 6,7% contro il 5,5% del 2018. Considerando anche chi comprerà singoli biglietti per le partite, la percentuale dei tifosi ...

As : Il Napoli aspetta per James. De Laurentiis potrebbe offrire 35 milioni cash : Il Napoli non si arrende per James Rodriguez. Come riporta As, il presidente De Laurentiis ha promesso a Carlo Ancelotti due grandi acquisti e non essendo riuscito a chiudere per Pépé è tornato a trattare per Lozano, ma James è da sempre il preferito. La situazione è ferma con il Real Madrid, ma è chiaro che il colombiano è fuori dal progetto dei Blancos. Ieri anche Valderrama, lo storico “10′” della nazionale colombiana ha ...

Il Mattino – Muro contro muro Icardi-Inter - il Napoli aspetta e fissa il budget : Il Mattino – muro contro muro Icardi-Inter Il Mattino – muro contro muro Icardi-Inter, il Napoli aspetta e fissa il budget. Si inasprisce la contesa tra l’ attaccante argentino e la società nerazzurra. Da un lato Maurito ed il suo entourage, forti delle offerte già ricevute e di un contratto che gli garantisce un lato stipendio per altre 3 stagioni. Dall’ altro l’ Inter, a caccia di un attaccante a cui però ...

Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli : “In Spagna davano per certo James all’Atletico - bisogna aspettare la fine del mercato” : Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della situazione per il colombiano James Rodriguez sempre in orbita Napoli. Le sue parole: “Ricordo quotidiani spagnoli che avevano già dato l’affare James-Atletico per concluso. certo, anche io l’ho dato per concluso, ma io aspetto la fine del mercato senza farmi prendere dall’ansia. Io sono molto tranquillo, penso a quello che il signor James ha detto ad ...

CorSport : Il Napoli aspetta la decisione di Pépé. Niente fretta per James. E c’è anche Lozano : Il Napoli attende ancora che arrivi un segnale a mandare a monte l’affare Pépé-Arsenal, scrive il Corriere dello Sport. L’ivoriano è molto più vicino al club inglese di quanto il Napoli pensi, ma la speranza non muore ancora. De Laurentiis ha parlato con i manager del calciatore e loro sanno che l’offerta è di 85 milioni per il Lilla, 4 per il Pépé e un paio per loro, come commissione. Sanno anche che ci sono margini per aumentare un altro po’ ...

CorSport : Per Icardi il Napoli aspetta i saldi forte della sentenza di Zhang : “Mai alla Juve” : Sul Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà scrive che la vicenda Icardi andrà avanti probabilmente fino a metà agosto. E intanto il futuro dell’argentino condiziona l’intero mercato degli attaccanti. La Juve ha il problema di Higuain, che diventa trasferibile alla Roma solo in presenza della certezza di avere in rosa Maurito (a meno che non arrivi Lukaku, qualora le manovre di disturbo all’Inter dovessero tramutarsi in un assalto convinto al ...

CorSport : Icardi aspetta l’offerta giusta nella trattativa incrociata con Juve e Napoli : Icardi continua il suo allenamento in solitaria alla Pinetina, con Puscas, mentre pensa alla destinazione migliore per il suo futuro: Torino o Napoli. Ma per decidere occorre che all’Inter arrivi un’offerta soddisfacente e che Wanda si accordi per l’ingaggio del marito con la squadra pretendente. La vicinanza tra Torino e Milano, scrive il Corriere dello Sport, fa pendere la bilancia dalla parte della Juventus, come pure l’avere come compagno di ...