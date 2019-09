Scomparsa Elisa Pomarelli | catturato Massimo Sebastiani

Piacenza - coppia Scomparsa : Massimo Sebastiani catturato. Nessuna traccia di Elisa Pomarelli : Massimo Sebastiani è stato rintracciato. L'uomo di Piacenza è scomparso lo scorso 25 agosto insieme all'amica Elisa Pomarelli. L'operaio 45enne, rintracciato dai...

Coppia Scomparsa a Piacenza - catturato Massimo Sebastiani È accusato di avere ucciso l’amica Elisa Pomarelli : Massimo Sebastiani, l’operaio 45enne, scomparso dal 25 agosto scorso, e accusato di aver ucciso l’amica Elisa Pomarelli, è stato catturato poco fa a Piacenza

Piacenza - coppia Scomparsa - la sorella di Elisa : 'Forse lui l'ha rapita - ma non uccisa' : "Sento che Elisa è viva'. A parlare è Francesca Pomarelli, 24 anni, sorella minore di Elisa, la 28enne scomparsa in circostanze misteriose il 25 agosto. La giovane, residente con la famiglia a Borgotrebbia (Piacenza) è stata vista per l'ultima volta, in una trattoria in collina, in compagnia di Massimo Sebastiani. operaio 46enne. L'uomo è indagato per omicidio e per occultamento. Secondo gli investigatori è possibile che possa avere ucciso la ...

Bruzzone su Scomparsa Elisa : Sebastiani soggetto schizofrenico : Roberta Bruzzone, psicologa forense ed esperta criminologa, ha partecipato ad un sopralluogo nella casa di Massimo Sebastiani, il presunto assassino di Elisa Pomarelli. "E' un soggetto schizofrenico. Ad Elisa potrebbe essere accaduto qualcosa di terribile", afferma l'esperta. "Un soggetto del genere potrebbe essere capace di fare qualunque cosa". Sono state queste le dichiarazioni a caldo di Roberta Bruzzone, arguta criminologa e ...

Piacenza - tragica svolta sulla Scomparsa di Elisa Pomarelli : Massimo Sebastiani indagato per omicidio : È ufficialmente indagato per omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani, l' operaio 45enne originario di Campogrande di Carpaneto, che da sei giorni ha fatto perdere le proprie tracce e quelle dell' amica Elisa Pomarelli. La procura di Piacenza, che indagava per sequestro di persona, è o

Piacenza - coppia Scomparsa - il papà di Massimo : 'Doveva lasciar perdere Elisa' : Sono trascorsi ormai 6 giorni da quando Elisa Pomarelli, 28 anni, e Massimo Sebastiani (48) - entrambi residenti in provincia di Piacenza - hanno fatto perdere le loro tracce. Le ricerche non si sono mai fermate e, nei giorni scorsi, le tracce fiutate dai cani molecolari hanno portato gli investigatori ed i soccorritori a Veleia Romana, impervia frazione di Lugagnano Val d'Arda (piccolo comune dell'Appennino). Oggi, la Procura ha aperto un ...

Coppia Scomparsa a Piacenza : "Dopo il pranzo - Massimo da un amico mentre Elisa era già sparita" : Un buco di mezz’ora, forse un’infatuazione non corrisposta e il mistero della sparizione di Massimo Sebastiani e Elisa Pomarelli si infittisce. I due, 47 anni lui e 28 lei, sono stati visti domenica a pranzo in una trattoria sulle colline piacentine, poi di loro si è persa ogni traccia. Oggi a riportare ulteriori dettagli sulla vicenda è il Corriere della Sera attraverso la testimonianza di Luigi Farina, amico di ...

Piacenza - la Scomparsa di Elisa e Massimo : visti insieme al ristorante domenica a pranzo : Decine di uomini tra pompieri, sommozzatori, carabinieri, poliziotti e personale della protezione civile sono impegnati in queste ore in provincia di Piacenza nelle ricerche di due persone di cui non si hanno più notizie da domenica. Sembrano scomparsi nel nulla Massimo Sebastiani, 45 anni, ed una sua amica, la 28enne Elisa Pomarelli. Conoscenti e famigliari sostengono che tra i due non ci fosse alcuna relazione sentimentale, ma solo amicizia, ...

Elisa Pomarelli Scomparsa a Piacenza/ Ragazza via con amico : poi nessuna traccia... : Elisa Pomarelli, Ragazza di 28 anni, è scomparsa a Piacenza: avvistata ultima volta insieme ad un amico, poi lui è stato visto da solo...