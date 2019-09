Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Operesenza seguire le indicazioni della Valutazione di impatto ambientale e in violazione deipaesaggistici contaminando la falda. Sono le accuse mosse dalla procura di Lecce a 19– tra cui i rappresentanti legali di ditte incaricate dei lavori e i vertici della Trans Adriatic Pipeline – per i lavori del gasdotto Tap nel territorio di Melendugno, nel Leccese. La pm Valeria Farina Valaori e il procuratore Leonardo Leone De Castris hanno notificato nei giorni scorsi l’avviso di conclusione delle, come riportano alcuni quotidiani locali. A Michele Elia, Gabriele Lanza e Marco Paoluzzi – rispettivamente country manager, project manager e direttore dei lavori – si contesta di aver “realizzando le opere del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre” anche “su aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ...

Codacons : RT @fattoquotidiano: Tap, chiuse indagini su 19 persone: “Opere realizzare violando vincoli paesaggistici”. Verso l’archiviazione per l’ipo… - fattoquotidiano : Tap, chiuse indagini su 19 persone: “Opere realizzare violando vincoli paesaggistici”. Verso l’archiviazione per l’… - Cascavel47 : Tap, chiuse indagini su 19 persone: “Opere realizzare violando vincoli paesaggistici”. Verso l’archiviazione per l’… -