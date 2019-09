Otto capovaccai liberati in Basilicata nell’estate 2019 per aiutare la specie a rischio

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Tra fine luglio e metà agostogiovanisono statiin, nel Parco Naturale Regionale della Murgia Materana, in due diverse operazioni di rilascio messe in atto dall’Associazione CERM Centro Rapaci Minacciati e da ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale allo scopo di supportare la popolazione italiana di questa, ridotta ai minimi termini. La liberazione in natura di giovani nati in cattività costituisce una delle azioni previste dal progetto LIFE Egyptian vulture, nel quale è coinvolto E-distribuzione S.p.A. in qualità di partner capofila. Il progetto, il cui titolo in inglese identifica il nome della, prevede azioni finalizzate a favorire la conservazione e la ripresa demografica della popolazione di questo piccolo avvoltoio. Anche se in passato l’Associazione CERM aveva organizzato molti rilasci di ...

