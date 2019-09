Lutto nel mondo del cinema | la splendida attrice è morta per un attacco di cuore

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 6 settembre 2019)neldel: èCarol Lynley. L’americana, che è entrata neldel grande pubblico con il suo fascino e la sua bellezza, con la storica pellicola “L’avventura del Poseidon”, èlo scorso martedì 3 settembre all’età di 77 anni. Secondo quel che riferisce “The Hollywood Reporter”, l’si trovava nella sua casa di Pacific Palisades in California e ha avuto undi. Ilamericano è sotto choc per la grave perdita subita. Carol Lynley, ilvero nome era Carole Ann Jones, nacque a New York il 13 febbraio 1942. Figlia di Frances e di Cyril Jones, iniziò ancora bambina l’attività di modella e, nel 1957, all’età di 15 anni, apparve sulla copertina di Life magazine. Nel 1959 ottenne una candidatura al Golden Globe per la miglioredebuttante per il film Innamorati in blue ...

