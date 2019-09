LIVE Medvedev-Dimitrov 7-6 4-3 | US Open 2019 in DIRETTA | pioggia di break a New York!

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4supera la difesa estrema die torna in parità. 40-15 Ottimo rovescio del bulgaro su cui non arriva il russo. 15-15 CHAPEAU! Il bulgaro spara a più non posso con il diritto e alla fine scalfisce la difesa del russo. 4-3 Il russo conduce il set dopo ladi. 40-15piazza l’ace. 30-0 Rovescio in corridoio da parte del tennista bulgaro. 3-3 Conclude a rete ancora il bulgaro: ancora equilibrio e tanta paura da entrambe le parti sull’Arthur Ashe. 30-30 Smash stupefacente di! Salto alla Sampras e parità. 15-15 Dimtirov sfrutta il serve&volley. 3-2 Ancora montagne russe nel match: altro, questa volta per. 40-ADchiude a rete! Pallaper il bulgaro. 40-40 Chiude ancora a rete. 30-40 Non passa la soluzione di rovescio di ...

