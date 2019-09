La simulazione di Bonucci in Armenia-Italia | cade a terra per una gomitata che non c’è

Ziliani : critica la Gazzetta per il silenzio sulla simulazione di Bonucci : Paolo Ziliani polemico su Twitter, e non a torto, sul trattamento riservato dalla Gazzetta dello Sport riguardo l’indecorosa simulazione di Bonucci di ieri durante Armenia-Italia che ha portato all’espulsione di Karapetyan Il giornalista del Fatto Quotidiano esordisce con ” “Per la serie educhiamo i bambini” facendo notare prima la definizione del secondo giallo al calciatore armeno definita semplicemente ...

Armenia-Italia - clamorosa simulazione di Bonucci : Durante la partita della nazionale italiana contro l’Armenia, Leonardo Bonucci si è dilettato in una simulazione più che evidente. In uno scontro con un calciatore avversario, il difensore della Juve ha fatto intendere di aver ricevuto una gomitata sul volto. Bonucci si è accasciato al suolo portandosi la mano in viso in modo plateale. L’arbitro gli ha creduto ed ha espulso il calciatore armeno. E’ risultato evidente, dalle ...