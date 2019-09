Edoardo compie 18 anni | il padre | «Una festa per mio figlio che è morto di tumore»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 6 settembre 2019)non può festeggiare i suoi 18, ma unaci sarà comunque. È suoa organizzarla per sabato 7 settembre e lo racconta al Corriere della Sera. «Sarà tutto come l’avrebbe voluto lui: con i cantanti e i deejay. E la torta, naturalmente. Sarà bianconera, visto che Edo era un tifoso sfegatato della Juventus» dice Luigi De Ecclesiis che sta preparando laper i 18di suonel novembre del 2017 per un. Laè in programma al palazzetto dello sport di Torri di Quartesolo, nel Vicentino, che può ospitare fino a 1800 persone. Il timore delè che non ci vada nessuno. «È un tarlo che mi è entrato nel cervello. A Vicenza ci sarà ladel patrono con il lunapark e le bancarelle; e a Grisignano l’antica fiera del Soco, che richiama gente da tutta la regione. L’incubo è che i ragazzi preferiscano trascorrere la serata altrove. Per Chiara, ...

ElisaGarello : Il coraggio, quello vero. Vicentini, accorrete! Il figlio muore di tumore, lui organizza una festa per il suo 18esi… - ManlioNeri : RT @HuffPostItalia: Il figlio muore di tumore, lui organizza una festa per il suo 18esimo: 'Sarà tutto come voleva lui' - HuffPostItalia : Il figlio muore di tumore, lui organizza una festa per il suo 18esimo: 'Sarà tutto come voleva lui' -