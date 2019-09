Conte bis al via | primo atto | mossa anti Lega sui migranti

Governo - al Colle con la famiglia : il giuramento della normalità (e BisConte fa l'occhiolino a Di Maio) : L'immagine che racchiude tutto viene scattata a fine giuramento. Mattarella in mezzo, alla sua sinistra Conte e alla sua destra Franceschini. Il quale con la mano fa il gesto dello sciò al...

Conte bis - Monica Cirinnà : «Ancora poche donne ma ci batteremo per i diritti» : Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgeseLe donne ministre del governo Conte bis sono solo sette su ventuno. Due in più rispetto al governo uscente (erano ...

Cernobbio - che cosa pensano del Conte bis i partecipanti al Forum Ambrosetti : Pier Carlo Padoan (ex ministro dell’Economia) Dopo la formazione del nuovo Governo Pd-Movimento 5 Stelle si è visto un

Governo Conte bis : famiglie al seguito - sorrisi e pochi social - ecco la squadra degli ex arcinemici : Il battesimo del nuovo esecutivo. Boccia: «Faremo l’Autonomia rispettando la Costituzione». Speranza recita il giuramento a memoria

Chi è Gianluigi Paragone - il giornalista prestato alla politica che non voterà la fiducia al Conte bis : Dopo la querelle con Vasco Rossi sul «C’è chi dice no» e il plebiscito della piattaforma Rousseau all’accordo M5S-Pd, il senatore prosegue sulla strada del “no” all’unione giallorossa

Governo Conte bis - via alla partita dei sottosegretari : De Luca jr guida la pattuglia dei campani in corsa : Quattro campani ministri, un buon segnale per la politica locale. Un riconoscimento che dovrà ora tradursi in atti concreti. Intanto, però, all'interno della componente campana...

Governo - i piani di Conte per il bis : nuova intesa con la Ue per il patto di Stabilità : L’idea di coordinare la comunicazione di tutti i ministri: «Finalmente posso muovermi senza averte il freno a mano tirato». Al Viminale l’obiettivo è avere risorse dalla Ue per il nodo migranti

Conte bis - malumori tra gli esclusi 5S : Roma, 5 set. (AdnKronos) (di Antonio Atte) – di Antonio AtteTanti applausi per . Ma anche qualche malumore. I pentastellati brindano al battesimo del Conte bis celebrato oggi al Quirinale. Eppure, tra le truppe grilline, il ‘rumore’ degli sContenti comincia a farsi sentire sottotraccia, tra la rabbia degli esclusi dalla compagine di governo e i mugugni per le prime scelte dell’esecutivo soprattutto in chiave Ue. ...

Giuseppe Conte bis - la sua squadra è uno zoo : Che strana fauna offre il nuovo governo. Un'insegnante di matematica intrappolata in una tenda da scout. Un economista costretto a fare l' economo scolastico tassando le merendine dei bambini. Una diplomata esperta in dispersione scolastica che si sognava il reddito di cittadinanza tutte le notti. U

Conte bis - c’è chi dice no : la carica dei 5Stelle scontenti dell’alleanza con il Pd : Il governo Conte 2 si è ufficialmente insediato, dopo il giuramento di questa mattina al Quirinale, ma non tutti festeggiano. Una parte del Movimento ha tifato contro l'accordo con il Pd, ritenendo un'alleanza di questo tipo un tradimento ai valori originari del partito. E ora presenta il conto.Continua a leggere

Flat tax - Reddito di cittadinanza e aumento Iva - cosa cambia col Conte Bis : Flat tax, Reddito di cittadinanza e aumento Iva, cosa cambia col Conte Bis Flat tax, Reddito di cittadinanza e aumento Iva? La linea del nuovo governo sarà ispirata ai 26 punti del programma fissati e condivisi tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali. Gli stessi sono stati resi pubblici tramite ilblogdellestelle.it nel giorno della votazione da parte delle base dei 5 Stelle, tramite la piattaforma Rousseau, ...

Conte bis - atto primo : scatta lo scudo speciale sul 5G : 5G al Mobile world congress (foto: Wired) Le prime mosse del governo Conte bis attivano lo scudo sulle tecnologie 5G. Il consiglio dei ministri numero uno ha esercitato il golden power, i poteri speciali istituiti nel 2012 per proteggere aziende strategiche da acquirenti stranieri ed esteso a fine marzo alle reti di quinta generazione, su contratti e acquisti di cinque compagnie telefoniche: Vodafone, Tim, Fastweb, Linkem e Wind Tre. Una mossa ...

Chi è Enzo Amendola il nuovo ministro agli Affari Europei del Conte Bis : Chi è Enzo Amendola il nuovo ministro agli Affari Europei del Conte Bis Nella giornata del cinque settembre si è chiusa definitivamente la crisi istituzionale. Il governo sostenuto da M5S, PD e LeU ha giurato sulla Costituzione di fronte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo le formalità di rito, Conte ha effettuato il canonico passaggio della campanella a… se stesso. La lista dei nomi proposta da Conte è stata ...