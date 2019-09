Rifiuti : Catania - 'a Bellolampo nessun disastro ambientale' (2) : (AdnKronos) - Sul tavolo anche l’interlocuzione istituzionale con la Regione giudicata "molto positiva" dall'assessore all'Ambiente. "Ci conforta il fatto - ha aggiunto - che, su richiesta del Comune, la Regione ha emanato un decreto in cui sono stati individuati siti dove saranno trasportati i rifi

Rifiuti : Catania - ‘a Bellolampo nessun disastro ambientale’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “è necessario sgomberare il campo dall’allarmismo: a Bellolampo non c’è alcun disastro ambientale”. Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania ha esordito nel suo intervento di oggi a Sala delle Lapidi in occasione dell’audizione sulla discarica di Bellolampo . “Ci sono elementi di criticità che stiamo affrontando tempestivamente e ...

Rifiuti : Catania - ‘a Bellolampo nessun disastro ambientale’ (2) : (AdnKronos) – Sul tavolo anche l’interlocuzione istituzionale con la Regione giudicata “molto positiva” dall’assessore all’Ambiente. “Ci conforta il fatto – ha aggiunto – che, su richiesta del Comune, la Regione ha emanato un decreto in cui sono stati individuati siti dove saranno trasportati i Rifiuti non trattati e depositati a Bellolampo”. Ma non solo. “Per risolvere la ...