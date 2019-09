Incidente mortale nella provincia italiana | morti due ragazzi di 18 e 19 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2019) Altre due, altri 2perdono la vita. Ennesimo scontro di quest’estate 2019 che ha portato via altre due giovanissime vite.quello successo nelle ultime ore in Puglia. Una macchina Opel Astra con a bordo duedi Massafra – Taranto – è finita contro un grosso albero d’ulivo: i due giovani sonosul colpo, avevano 19 e 18. Lo scontro è successo intorno alle 13:30 di ieri 4 settembre, sullale che collega Massafra a Chiatona, in contrada Pezzarossa. Al momento non si conoscono le cause dell’, probabilmente il ragazzo che sta guidando il mezzo ha perso cosi improvvisamente il controllo per via dell’elevata velocità. La macchina ha sbandato finendo fuori strada all’altezza di una curva, sbattendo contro un palo e un grosso ulivo ribaltandosi diverse volte. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e il 118 per i ...

