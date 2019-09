Boccia | “Sarò un ministro che andrà nelle Regioni”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 5 settembre 2019) "Sarò uncheRegioni, posso tranquillizzare tutti, andrò io sui territori e ascolterò le ragioni di tutti nell'interesse esclusivo del Paese e nel rispetto della Costituzione. A partire dalla necessità di avere livelli essenziali di prestazioni in Italia uguali per tutti". Lo ha detto Francesco, neoper gli Affari regionali, uscendo dal Quirinale dopo il giuramento.E a chi gli chiedeva cosa ne pensasse delle parole di Matteo Salvini sulla breve durata del governo ha risposto: "Io penso che Salvini perderà la scommessa, ci rivedremo tra qualche mese ma io sono sicuro che questo governo arriverà alla fine e rappresenterà una svolta politica per il Paese".

