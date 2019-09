Lucas Silva lascia il Real e vorrebbe tornare a lavorare con Ancelotti

Genoa : Biglia potrebbe scavalcare Lucas Silva - ora l'argentino deve decidere il suo futuro : Lucas Biglia è l'ultima matta tentazione di Enrico Preziosi. Portare l'argentino al Genoa sarebbe un vero e proprio colpo di mercato, anche se il classe 1986 allo stato attuale non sembra più brillante come qualche stagione fa. Eppure il suo profilo carismatico, la sua intelligenza tattica ed una tecnica invidiabile stanno facendo gola al Grifone. Lucas Biglia , il Genoa ci prova sotto traccia Così il presidente rossoblu ha deciso di fare un ...

Genoa 'galactico' con Lucas Silva - Preziosi lo vorrebbe insieme a Borja Valero : Classe cristallina ed una storia molto travagliata, Lucas Silva può essere la prossima scommessa di mercato del Genoa di Enrico Preziosi . Il centrocampista del Real Madrid, ormai dato ad un passo dal trasferimento in rossoblu, dovrebbe essere il playmaker a cui Aurelio Andreazzoli vorrebbe affidare le chiavi del centrocampo. Lucas Silva , un gioiellino da rispolverare Forte dal punto di vista fisico, abile nel giostrare palla in pieno stile ...

Calciomercato Genoa - colpo ‘galattico’ : è fatta per Lucas Silva dal Real Madrid : Calciomercato Genoa – L’ultima stagione è servita da lezione in casa Genoa, il brivido retrocessione è rimasto vivo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, adesso il presidente Preziosi non ha più intenzione di soffrire e sta portando avanti una campagna acquisti veramente importante. Nelle ultime mosse la dirigenza rossoblu ha chiuso per un colpo ‘galattico’, un innesto veramente da novanta ed in ...