Juventus | gli obiettivi saranno plusvalenze e diminuzione monte ingaggi entro il 2020

LISTA CHAMPIONS Juventus/ Sarri taglia Mandzukic - Chiellini ed Emre Can : Dybala c'è : LISTA CHAMPIONS JUVENTUS, ecco gli esclusi: Giorgio Chiellini, Mario Mandzukic ed Emre Can tagliati da Sarri. Presenti invece Aaron Ramsey, Paulo Dybala

Juventus – Presentata la lista Champions : ecco gli esclusi bianconeri : La Juventus ha presentato alla Uefa la sua lista di Champions: fuori Emre Can e Mandzukic Ufficializzata la lista di Champions League per la Juventus. In tantissimi attendevano di scoprire quali nomi resteranno fuori dalla lista consegnata alla Uefa dal club bianconero. Rimarrà sicuramente fuori Giorgio Chiellini, operato oggi ad Innsbruck, perchè dovrà rispettare ben sei mesi di stop. esclusi anche Emre Can e Mandzukic. Questi i giocatori ...

Juventus - infortunio De Sciglio : i bianconeri sperano che possa recuperare in un mese : La Juventus è pronta per preparare la terza giornata di Serie A, il 15 settembre ci sarà l'atteso match contro la Fiorentina, al rientro dei giocatori dalle nazionali. Proprio con l'Italia sono partiti Bonucci e Bernardeschi, mentre sia Chiellini che De Sciglio, infortunatisi di recente, sono rimasti a Torino. Per il capitano bianconero lo stop sarà molto lungo, dato che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore: dovrebbe rientrare ...

Juventus - dopo Chiellini anche De Sciglio va ko : è già allarme in difesa : La Juventus si scopre fragile in difesa. A preoccupare non sono tanto i tre gol subiti contro il Napoli, ma le poche scelte di Sarri, il quale rischia di arrivare senza alternative nella fase più calda della prima parte di stagione. Giorgio Chiellini rimarrà fuori per almeno sei mesi, mentre Mattia De Sciglio si è fermato sabato scorso e potrebbe averne per un mese o forse di più. Così per la sfida contro la Fiorentina del 15 settembre e per ...

Serie A - cresce il livello ma è boom di stranieri : Juventus maglia nera - Torino e Roma uniche big “Made in Italy” : Si è conclusa una sessione estiva di calciomercato intensa ed appassionante, che ha visto il ritorno o l’arrivo di grandi campioni in Serie A. Da de Ligt a Lukaku, da Sanchez a Higuain, fino a Ramsey, Smalling, Darmian, Zappacosta, Boateng, Godin, Rabiot, Llorente, Ribery, Lozano, Danilo, Lazaro, Mkhitaryan e Balotelli, il nostro campionato è tornato ad essere Paese che richiama i grandi giocatori con tanti acquisti importanti ...

Juventus - de Ligt miglior calciatore dell’anno in Olanda : “adesso la situazione non è facile…” : “Sono in una nuova Nazione e so che nulla e’ facile. Questo trofeo testimonia il valore della nuova generazione del calcio olandese. Koeman, Van Persie, Robben e Van Gaal sono la vecchia generazione, io spero di dare al calcio cio’ che hanno dato loro. Lavorero’ duro in Italia per riuscirci”. Sono le dichiarazioni del calciatore della Juventus Matthijs de Ligt, premiato ieri notte con una speciale ...

Juventus - De Ligt non si nasconde : “qui so che nulla è facile - lavoro per diventare il migliore” : Il difensore della Juventus ha parlato alla consegna del premio di giocatore olandese dell’anno consegnatogli dalla testata De Telegraaf La stagione di Matthijs De Ligt non è iniziata benissimo, il giocatore olandese infatti sta faticando in queste prime settimane ad inserirsi negli schemi della Juventus. Fabio Ferrari/LaPresse Prima la panchina di Parma, poi il debutto contro il Napoli per via dell’infortunio di Chiellini, ...

Il calcioMercato estivo 2019 si è appena concluso e la Juventus pare aver svolto un ottimo lavoro. Sono arrivati giocatori del calibro di De Ligt, Rabiot, Ramsey, Danilo, Buffon e Demiral, senza contare il "ritorno" di Higuain. Non è stato venduto nessuno dei top player a parte Cancelo, mentre la cessione di Kean ha portato nelle casse della Juventus ben 40 milioni.

Infortunati Juventus – Inizio dolce-amaro per la nuova Juventus di Sarri, due vittorie su due, sprazzi di Sarrismo e di dominio del gioco, nonostante il blackout di 20 minuti contro il Napoli ma soprattutto due Infortunati: Chiellini e De Sciglio. Molto più gravi le condizioni del capitano bianconero rispetto al terzino, però l'ex Milan era

Radio Marte – Cagni : “Il Napoli metterá in difficoltà la Juventus - la difesa va migliorata” : A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gigi Cagni, allenatore, ha commentato le potenzialità del Napoli: “Il Napoli ha qualità, si giocherà lo scudetto con la Juventus fino alla fine. Bisogna migliorare la fase difensiva. Sette gol subiti in due match non sono una media da scudetto. L’errore di Koulibaly? Uno come il difensore azzurro la palla la rompe, gli errori possono succedere a tutti. Ancelotti deve cambiare ...

Juventus - infortunio per De Sciglio : lesione al bicipite femorale per l’esterno bianconero : Il giocatore bianconero ha riportato una lesione al bicipite femorale in occasione del match vinto sabato sera contro il Napoli Brutte notizie dall’infermeria per Maurizio Sarri, l’infortunio occorso a De Sciglio nel match con il Napoli è di seria entità. L’esterno bianconero ha riportato un problema muscolare, rivelato dalla nota pubblicata dal club sul proprio sito: ‘Mattia De Sciglio ha svolto questa mattina ...

Infortunio De Sciglio - il comunicato sulle condizioni del terzino della Juventus : Infortunio DE Sciglio – La Juventus è reduce dall’importante successo in campionato contro il Napoli, stop per il difensore De Sciglio costretto al cambio dopo pochi minuti. Mattia De Sciglio ha svolto questa mattina esami diagnostici presso il J|Medical, a seguito dell’Infortunio che ha costretto il giocatore a lasciare anzitempo il campo durante Juve-Napoli, sabato sera. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di ...

Barzagli Juventus - il difensore torna in bianconero : tutti i dettagli : Barzagli Juventus- Nuove conferme in casa Juventus, con Andrea Barzagli pronto a fa ritorno in bianconero all'interno dello staff di Maurizio Sarri. Dopo aver eseguito il corso di formazione, l'ex centrale juventino è pronto a rimettersi in gioco e a mettersi a disposizione del neo tecnico juventino per l'inizio di una nuova avventura. Resta da

Cessioni Juventus - colpo di scena De Sciglio : il terzino pronto all'addio : Cessioni Juventus- Secondo quanto riportato da "Alfredo Pedullà", il PSG sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Mattia De Sciglio. Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo e basata sul potenziale scambio alla pari con Meneuir. De Sciglio, dal canto suo, non sembrerebbe esser particolarmente interessato al possibile trasferimento e preferirebbe restare in bianconero.