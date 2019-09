Gears 5 | le aree open world sono ispirate a God of War

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 4 settembre 2019)5 sta cercando di espandere la formula diof War e questo è qualcosa che i fan richiedevano da molto tempo. Tra le varie novità introdotte, troviamo le sezioni. Tuttavia, piuttosto che implementare una tutti gli effetti, gli sviluppatori hanno optato per un approccio più simile a quello che abbiamo visto in God of War, con un hub centrale dal quale è possibile muoversi per esplorare le varie zone.God of War, infatti, è stato un gioco dal quale gli sviluppatori di The Coalition hanno preso spunto direttamente, come affermato da Aryan Hanbeck, art director di5. Parlando con The Telegraph, l'imminente shooter prende spunto da God of War in termini di come indirizza i giocatori verso ledi interesse nel mondo, anche se ovviamente5 lo fa in modo sensato per la serie a cui appartiene.Leggi altro...

