Juventus | Sarri ' presta' molti giocatori alle nazionali | fra loro CR7 e De Ligt

Juventus-Napoli - Martusciello : “Sarri non contento dei 7 gol - avrebbe preferito il 4-0” : Juventus-Napoli è finita 4-3. Una partita pazzesca, infinita, piena di colpi di scena. Come quello finale, che ha visto i bianconeri esultare per una sciagurata autorete di Koulibaly. Proprio lui che due anni fa usciva dallo Stadium da eroe. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole di Martusciello, che anche quest’oggi ha sostituito Maurizio Sarri in panchina. “Sarri non era assolutamente contento dei 7 gol, avrebbe ...

Juventus-Napoli 0-0 La Diretta Primo match scudetto - Sarri in tribuna Le formazioni : Higuain in attacco - Ghoulam sulla sinistra : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

[VIDEO] L’arrivo della Juventus allo Stadium - spunta Maurizio Sarri : Maurizio Sarri allenatore della Juventus, sembra aver smaltito la polmonite che gli era stata diagnosticata dopo la tournée cinese. Ecco il video dell’arrivo allo Juventus Stadium : Ci sarà anche Maurizio #Sarri allo Stadium #JuveNapoli — Goal Italia (@GoalItalia) August 31, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Rep – Icardi e James Rodriguez, c’ è ancora una piccola speranza CDS – ...

Juventus-Napoli - formazioni. Ancelotti ne cambia solo uno. Sarri sceglie Higuain : Sono state rese ufficiali le formazioni che tra poco scenderanno in campo allo Stadium per la partita Juventus-Napoli. Per la Juventus, in panchina a dirigere la squadra sarà Martusciello. Il vice sostituisce Sarri, assente per gli strascichi della polmonite. Sulla panchina azzurra, Carlo Ancelotti. Il tecnico bianconero lascia Dybala in panchina preferendogli Gonzalo Higuain. Ancelotti preferisce Ghoulam a Mario Rui. Per il resto la stessa ...

CorSport : Stasera duello Mertens-Sarri. Per Dries è la sedicesima volta contro la Juventus : È Sarri che ha inventato Mertens centravanti. Quando Higuain era andato via e Milik era infortunato. Chissà cosa avrà studiato per fermarlo e contenerlo, si chiede il Corriere dello Sport. E chissà cosa inventerà il belga per sfuggire alle contromosse tattiche. I due si conoscono alla perfezione, ma poi il calcio è inventiva, genio e fantasia e Mertens di colpi da sparare ne ha tanti. Quella di oggi, per Mertens, sarà la sedicesima sfida con la ...

Juventus - Higuain verso una maglia da titolare contro il Napoli : Sarri non va in panchina : La Juventus si è allenata questo pomeriggio in vista della gara contro il Napoli. Per la sfida di domani in casa bianconera ci sono ancora alcuni dubbi di formazione e si risolveranno solo a poche ore dal fischio d'inizio del match. Per la partita contro il Napoli ci sono ancora alcuni dubbi di formazione che verranno sciolti nelle prossime ore. In attacco si va verso la conferma di Gonzalo Higuain che sembra nettamente favorito su Paul Dybala. ...

La Juventus comunica : Sarri non sarà in panchina contro il Napoli : comunicato ufficiale della Juventus: domani sera Maurizio Sarri non sarà in panchina all’Allianz Stadium. I medici hanno deciso, il percorso di guarigione sta proseguendo bene ma è meglio attendere la sosta per le Nazionali. Quasi tutto esaurito per domani sera. L’unico settore non pieno sarà quello ospiti, con circa 800 biglietti venduti (vietata ai residenti a Napoli e provincia). In panchina andrà Giovanni Martusciello che era già ...

Juventus-Napoli – Un gatto nero napoletano per Sarri : posticipata la consegna allo scaramantico tecnico bianconero : Un gatto nero napoletano per Sarri contro la jella: posticipata la consegna per vie delle condizioni di salute dell’allenatore della Juventus Nei prossimi giorni saranno firmati i contratti per la realizzazione del museo del gatto nero a Napoli, il museo voluto dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente sarà inaugurato il prossimo 17 novembre in occasione della quindicesima giornata mondiale del gatto nero DAY. In ...

Juventus-Napoli - Martusciello : “il decorso di Sarri procede bene. Dybala? Ci sono le regole e vanno rispettate” : Il vice di Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Napoli, soffermandosi anche su Paulo Dybala Non è ancora certo se Maurizio Sarri riuscirà a sedersi in panchina o meno domani all’Allianz Stadium, dove la Juventus affronterà il Napoli nella prima partita casalinga di questa Serie A. Lapresse Il vice allenatore dei bianconeri si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani, ...

Juventus - Martusciello in conferenza stampa : colpo di scena su Sarri - indicazioni su Higuain : “Sarri è sempre stato presente in Continassa, sta bene, deve ultimare dei test nel pomeriggio e vediamo se riesce a esserci domani”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Martusciello, viceallenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli all’Allianz Stadium, partita scudetto che non ha bisogno di presentazione. “Io vorrei che Sarri ci fosse domani in panchina, ...

Juventus-Napoli - Insigne suona la carica : “gara sentita ma non decisiva. Sarri? Vorrei vederlo in campo” : L’attaccante del Napoli ha parlato in vista del big match di domani contro la Juventus, ammettendo di voler vincere segnando un gol Il big match tra Juventus e Napoli si avvicina, domani sera l’Allianz Stadium si vestirà a festa per ospitare quella che potrebbe essere la sfida scudetto. Jennifer Lorenzini/LaPresse Lorenzo Insigne è carico e determinato a far bene, come sottolineato ai microfoni di Sky Sport: “contro la ...