Serie A | la FLOP 11 di CalcioWeb della 2^ giornata | Koulibaly disastroso | male Cerri e

Serie A - la FLOP 11 di CalcioWeb : i peggiori di giornata - esordio da dimenticare per Farias : Non solo TOP, ma anche FLOP. Così come sono tanti i calciatori a distinguersi ogni giornata in quanto a prestazioni eccellenti e gol o parate decisive, altrettanti sono quelli che è come se non fossero mai scesi in campo. Errori importanti come ‘papere’, rigori sbagliati, espulsioni e chi più ne ha più ne metta. Oltre alla TOP 11, CalcioWeb inizia in questa stagione la rubrica ‘FLOP 11‘. Serie A, la TOP 11 della 1^ ...