Morte Astori | la procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio per il medico Galanti

Per la Morte di Astori è stato rinviato a giudizio il medico Galanti : L’accusa è di omicidio colposo. La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per il medico Giorgio Galanti nell’inchiesta per la morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Galanti, difeso dall’avvocato Sigfrido Fenyes, è indagato in qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi. ...

Morte Astori – Chiesto il rinvio a giudizio per il medico Giorgio Galanti : è accusato di omicidio colposo : Il medico che ha certificato l’idoneità sportiva di Astori nel 2017 dovrà comparire davanti al gip il prossimo 22 ottobre Il medico Giorgio Galanti è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo dalla Procura di Firenze, che sta indagando sulla Morte di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo del 2018 a Udine. Il direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi ...

Morte Astori - interrogato il professore Galanti : “mai redatto un falso” : interrogatorio per il professor Giorgio Galanti in relazione alla Morte del calciatore Davide Astori, è indagato in concorso riguardo a un certificato medico relativo a un esame (Strain) a cui in realtà come sostiene l’accusa, il calciatore non sarebbe mai stato sottoposto, il dottore ha dichiarato di non aver mai redatto il documento medico falso. “Il mio assistito ha risposto alle domande e ha chiarito che non e’ stato ...

Morte Astori – Clamorose novità - il legale del Dottor Modesti annuncia : “non comparirà davanti al magistrato” : Il Dottor Modesti, che oggi avrebbe dovuto essere interrogato dal magistrato per l’indagine riguardante la Morte di Astori, non comparirà davanti al pm Clamorose novità per quanto riguarda l’indagine sulla Morte di Davide Astori. Pochi giorni fa è spuntato un nuovo nome nell’inchiesta aperta dalla Procura di Firenze per la Morte del calciatore della Fiorentina, ovvero quello di Pietro Amedeo Modesti, direttore della ...

Davide Astori - altro medico indagato nell’inchiesta bis su Morte del calciatore : “Tentò di distruggere un referto” : C’è un altro medico indagato per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo 2018 nella sua camera d’albergo a Udine. E’ il direttore della Medicina sportiva di Careggi, Pietro Amedeo Modesti. Lo scrive La Nazione anticipando che lunedì prossimo Modesti, con il professor Giorgio Galanti e la sua collaboratrice Loira Toncelli, sarà sentito in procura dal pm Antonino Nastasi, titolare ...

Morte Astori - indagine della Procura di Firenze : spunta un possibile falso certificato : La Procura di Firenze indaga sulla Morte di Astori: emerge, secondo La Nazione, la presenza di un certificato falso, emesso dopo la Morte di Davide.“powered by Goal”Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Nazione’ si è aperto un nuovo filone di indagine relativo alla Morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Altre indagini hanno già portato all’accusa di omicidio colposo emessa nei confronti del ...

Nella vicenda della Morte di Astori spunta un certificato medico falso : Nella terribile vicenda di Davide Astori, morto Nella notte del 4 marzo 2018, nel sonno, Nella camera dell’hotel Là di Moret di Udine, spunta un certificato medico falso. Ne parla oggi Il Giornale, che riprende quanto scritto ieri da La Nazione. Secondo le indiscrezioni, esisterebbe un certificato che attesta che il giocatore sia stato sottoposto, il 10 luglio 2017, a “strain”, esame di approfondimento sul cuore. In realtà, però, la ...