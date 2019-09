L’Eredità L’annuncio di Carlo Conti ha sorpreso tutti

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2019) A settembre tornerà su Rai Uno, il quiz show dei successi condotto da Flavio Insinna. La nuova edizione avrà un nuovo gioco che farà accrescere l’entusiasmo del pubblico. Come deciso dalla Rai e da Magnolia, i produttori del programma, cambierà anche il regolamento. A svelare le indiscrezioniche, in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, parla di alcune importanti cambiamenti che ci saranno nel corso della nuova stagione televisiva 2019/2020, Il conduttore si è detto grato con, sia pubblico sia staff, che gli hanno dato il tempo necessario per abituarsi a gestire il game show. Tornando invece alle novità della nuova stagione,ha spiegato che lo scopo è di bissare il successo del precedente anno e, se possibile, fare più ascolti. Si parla ovviamente di cambiamenti piccoli che non snatureranno il gioco: il pubblico, infatti, è molto ...