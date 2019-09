Fabio Gaudenzi | le minacce dell’ex braccio destro di Massimo Carminati agli ‘infami’

Fabio Gaudenzi - l’ex braccio destro di Massimo Carminati in video poco prima dell’arresto : “Non siamo mafiosi - siamo fascisti” : “Noi non siamo mafiosi, siamo fascisti. La droga ci fa schifo”. A dirlo, in un video, con passamontagna e pistola in mano, l’ex braccio destro di Massimo Carminati, Fabio Gaudenzi, poco prima di essere arrestato. Gaudenzi, oltre al nome di Carminati,ha elencato una serie di nomi di persone afferenti al gruppo ‘Fascisti di Roma Nord’. “Andrò incontro a un processo. Ma voglio essere condannato per banda armata, ...

