Italia-Slovacchia volley stasera in tv | a che ora inizia e su che canale vederla in

(Di domenica 1 settembre 2019) Oggi (1 Settembre) l’affronterà negli ottavi di finale degli Europei difemminile la. Si tratta del primo match ad eliminazione diretta per le azzurre, al quale arrivano forti delle quattro vittorie su cinque partite nel girone. Una gara assolutamente da non sottovalutare ma che vede le ragazze di Davide Mazzanti decisamente favorite. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DIDALLE 18.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TUTTI I RISULTATI DEGLI OTTAVI DI FINALE DI OGGI Il percorso della squadra guidata da Marco Fenoglio nella prima fase della manifestazione è stato decisamente accidentato. Dopo il doppio 3-0 rifilato a Spagna e Svizzera è arrivato il successo al tie-break contro la Bielorussia e la sconfitta negli ultimi due match contro Germania e Russia. Per quanto riguarda l’, invece, il 3-2 subito per mano della Polonia ...

