Accordo Sky-DAZN | arriva il canale sul satellite dal 20 settembre Ecco come funziona

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 1 settembre 2019) Sky –sul1 ilcon il meglio della programmazione le 3 partite della Serie A, due della Serie B e il Top del calcio estero Dopo lunghe trattativel’tra Sky eche porta il1 sulal209. Ilè già attivo e trasmette un utile video tutorial per informare i canali Sky suattivare, pagare e utilizzare ildi1 sarà attivo dal 20giusto in tempo per il derby di Milano Milan-Inter previsto per il 21. Ilper circa 1,5 milioni di abbonati Sky sarà gratuito: infatti per chi è abbonato da più di 3 anni con Sky Sport e Sky Calcio sarà Sky a farsi carico del costo difino a giugno 2021.1 sarà infatti attivo fino alla scadenza degli attuali accordi dei diritti per il calcio, poi si vedrà.si attiva l’offerta? Sul sito di Sky e al ...

