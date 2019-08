Vela – Hempel World Series 2020 | Tita-Banti di bronzo nella prima tappa ad Enoshima

Fonte : sportfair

(Di sabato 31 agosto 2019)Cup: medaglia diperadE’ medaglia diper Ruggeroe Caterina(SV Guardia di Finanza/CC Aniene) alladelleCupdi, dopo una Medal Race al cardiopalma in cui hanno combattuto per l’oro fino agli ultimi metri non agguantandolo per soli quattro secondi. “Sarebbe potuto succedere di tutto in questa Medal Race – commenta– eravamo tutti molto ravvicinati, noi come quarti avremmo potuto avanzare fino al primo posto, ma anche quelli dietro di noi avevano ottime possibilità di prenderci. Quindi abbiamo giocato con una strategia molto aggressiva sin dall’inizio. Eravamo primi allaboa, poi i francesi ci hanno superato di poco alla seconda e noi li abbiamo ripresi nell’ultima poppa che è stata veramente un testa a testa: sapevamo che chi fosse ...

