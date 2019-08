Incendi Amazzonia | il Presidente del Cile | “Invieremo altri 4 aerei in soccorso”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Continua l’allerta in, devastata dagli: ilinvieràquattroper aiutare a combattere gli roghi, lo ha detto ilSebastian Pinera. “Ilsta già collaborando con un aereo AT-8, che è in grado di trasportare 3 mila litri d’acqua a ogni viaggio. A breve invieremo quattro velivoli simili in Brasile”, ha detto Pinera, secondo cui ilha anche offerto sostegno alla Bolivia. “Siamo pronti a rendere la collaborazione migliore e più ampia possibile per affrontare questa diffisituazione“, ha aggiunto. Gliche stanno devastando l’hanno avuto origine nello stato brasiliano di Rondonia e provocato vivo allarme in tutta la regione. Le fiamme, divampate da almeno due settimane, si espandono nei paesi vicini, come Paraguay, Perù e Bolivia. Nel cosiddetto “polmone del mondo“, ...

